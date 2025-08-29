Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Choáng ngợp biển người đội mưa chờ diễu binh

  • Thứ sáu, 29/8/2025 20:51 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Hàng nghìn người sẵn sàng đội mưa, đổ về các tuyến đường tìm vị trí đẹp, sẵn sàng chờ đến buổi tổng duyệt diễu binh sáng 30/8.

tong duyet dieu binh a80 anh 1

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối 29/8, Hà Nội có có mưa lớn trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ khoảng 19h30, trung tâm TP Hà Nội đã bắt đầu đổ mưa lớn. Dù thời tiết không thuận lợi, hàng nghìn người dân vẫn đổ về các tuyến đường quan trọng để tìm vị trí đẹp, chờ đến buổi tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 30/8.
tong duyet dieu binh a80 anh 2

Nhiều tuyến phố rợp bóng dù che mưa, áo mưa cỡ lớn. Một số người mang theo bạt, các tấm nylon lớn để che chắn cho nhóm đông người.

tong duyet dieu binh a80 anh 3

Một số người dân mặc sẵn áo cờ đỏ sao vàng trong lớp áo mưa, chờ đến buổi tổng duyệt diễu binh để hòa mình vào không khí hào hức của toàn thành phố.
tong duyet dieu binh a80 anh 4

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, vào khoảng 20h, tuyến phố Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Trần Phú đã dần kín chỗ. Thậm chí, khu vực phố Hùng Vương đã kín chỗ từ chiều. Nhiều người mang theo dụng cụ cắm trại, sẵn sàng ở lại qua đêm.
tong duyet dieu binh a80 anh 5

Những khu vực có "view" đẹp đã kín chỗ. Người dân kiên trì bám vị trí dù trời vẫn mưa không ngớt.
tong duyet dieu binh a80 anh 6

Để phục vụ cho buổi tổng duyệt diễu binh, từ 22h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8, nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội, đặc biệt tại khu vực Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ... sẽ được cấm triệt để đối với các phương tiện (trừ xe có phù hiệu phục vụ lễ kỷ niệm và xe ưu tiên).
tong duyet dieu binh a80 anh 7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào sáng 30/8, khu vực Bắc bộ nhiều khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và từ chiều có nơi mưa vừa, mưa to, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ khu vực dao động vào khoảng 23-32 độ C.
tong duyet dieu binh a80 anh 8

Buổi tổng duyệt diễu binh sáng 30/8 là cơ hội tốt nhất để người dân xem trước toàn bộ chương trình diễu binh, diễu hành A80 vào ban ngày. Độc giả cũng có thể theo dõi các nội dung cập nhật và chương trình thông qua các kênh chính thức của Tri Thức - Znews.

Người dân hân hoan biết tin được tặng 100.000 đồng ăn Tết Độc lập

Không khí Quốc khánh 2/9 thêm phần rộn ràng khi thông tin mỗi công dân sẽ được nhận 100.000 đồng, tạo nên sự hân hoan và bàn tán sôi nổi khắp nơi.

16 giờ trước

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Duy Hiệu - Thái An

tổng duyệt diễu binh a80 A80 diễu binh tổng duyệt biển người

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý