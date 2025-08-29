Choáng ngợp biển người ken đặc đội mưa chờ diễu binh nhìn từ trên cao

|
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối 29/8, Hà Nội có có mưa lớn trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ khoảng 19h30, trung tâm TP Hà Nội đã bắt đầu đổ mưa lớn. Dù thời tiết không thuận lợi, hàng nghìn người dân vẫn đổ về các tuyến đường quan trọng để tìm vị trí đẹp, chờ đến buổi tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 30/8.
|
Nhiều tuyến phố rợp bóng dù che mưa, áo mưa cỡ lớn. Một số người mang theo bạt, các tấm nylon lớn để che chắn cho nhóm đông người.
|
Một số người dân mặc sẵn áo cờ đỏ sao vàng trong lớp áo mưa, chờ đến buổi tổng duyệt diễu binh để hòa mình vào không khí hào hức của toàn thành phố.
|
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, vào khoảng 20h, tuyến phố Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Trần Phú đã dần kín chỗ. Thậm chí, khu vực phố Hùng Vương đã kín chỗ từ chiều. Nhiều người mang theo dụng cụ cắm trại, sẵn sàng ở lại qua đêm.
|
Những khu vực có "view" đẹp đã kín chỗ. Người dân kiên trì bám vị trí dù trời vẫn mưa không ngớt.
|
Để phục vụ cho buổi tổng duyệt diễu binh, từ 22h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8, nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội, đặc biệt tại khu vực Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ... sẽ được cấm triệt để đối với các phương tiện (trừ xe có phù hiệu phục vụ lễ kỷ niệm và xe ưu tiên).
|
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào sáng 30/8, khu vực Bắc bộ nhiều khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to và từ chiều có nơi mưa vừa, mưa to, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ khu vực dao động vào khoảng 23-32 độ C.
|
Buổi tổng duyệt diễu binh sáng 30/8 là cơ hội tốt nhất để người dân xem trước toàn bộ chương trình diễu binh, diễu hành A80 vào ban ngày. Độc giả cũng có thể theo dõi các nội dung cập nhật và chương trình thông qua các kênh chính thức của Tri Thức - Znews.
