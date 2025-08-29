Choáng ngợp biển người ken đặc đội mưa chờ diễu binh nhìn từ trên cao

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối 29/8, Hà Nội có có mưa lớn trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ khoảng 19h30, trung tâm TP Hà Nội đã bắt đầu đổ mưa lớn. Dù thời tiết không thuận lợi, hàng nghìn người dân vẫn đổ về các tuyến đường quan trọng để tìm vị trí đẹp, chờ đến buổi tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 30/8.