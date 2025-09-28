Chơi ném dép trong chung cư, 3 trẻ em làm tê liệt thang máy cả toà nhà

Toàn bộ 4 thang máy trong một chung cư tại phường Định Công, Hà Nội bị hỏng hóc nghiêm trọng sau sự việc 3 đứa trẻ chơi ném dép làm hỏng van chữa cháy ngày 27/9.

Khoảnh khắc 3 cậu bé chơi ném dép làm vỡ vòi chữa cháy trong chung cư ở Hà Nội Ngày 27/9, 3 cậu bé cấp 1 chơi ném dép tại khu vực sảnh tầng 5, thuộc tòa nhà CT12B khu đô thị Kim Văn Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội). Sự việc khiến nước chảy lênh láng, làm hỏng hệ thống thang máy tại đây.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 27/9 tại tầng 5, tòa CT12B thuộc khu đô thị Kim Văn Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội).

Đoạn clip được tài khoản V.D đăng tải ngày 28/9 cho thấy ba trẻ em đứng phía cuối hành lang cùng chơi trò chơi ném dép. Sau đó, một trong ba quăng dép trúng vào van chữa cháy được gắn trên tường. Hệ thống nước tự động được kích hoạt, và chảy lênh láng mặt sàn trong nhiều giờ liền.

Ban quản lý chung cư cho biết sự cố khiến hệ thống 4 thang máy bị hư hỏng nặng, trong đó đã khắc phục được 2 thang, thang số 5 và thang chở hàng vẫn cần thời gian sửa chữa.

Đơn vị đang cố khắc phục nhằm đảm bảo di chuyển cho cư dân trong chung cư. Phương án bồi thường sẽ được tính toán sau.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews tối cùng ngày, M.H., người dân sinh sống tại đây và tham gia công tác vệ sinh, cho biết hệ thống thang máy vốn đã cũ và "rất tệ". Sự việc ngày 27/9 dẫn đến 2 thang hỏng hoàn toàn, nước chảy ròng ròng trong thang máy.

"Cả bảo vệ và người dân sinh sống ở tầng 5 được huy động để lau dọn nước đọng suốt hàng giờ liền", H. cho hay. Người này cho biết thêm chung cư có quy định không gây tiếng ồn, chạy nhảy trong khu vực sảnh chung nhằm tránh ảnh hưởng sinh hoạt của hàng xóm.