Chọn đúng hoạt động hè để con vui học, cha mẹ an tâm

Hè đến, trẻ em háo hức vì được nghỉ học, còn cha mẹ lại bắt đầu loay hoay tìm kiếm hoạt động hè để con vừa vui chơi thỏa thích, vừa học hỏi nhằm phát triển toàn diện.

Theo báo cáo của Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ về Khoa học, Kỹ thuật và Y học (National Academies of Sciences, Engineering and Medicine), những trải nghiệm vào mùa hè có tác động tích cực đến quá trình phát triển toàn diện của trẻ em trong độ tuổi đến trường, trên 4 phương diện quan trọng gồm học tập, cảm xúc, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần và hành vi xã hội an toàn.

Khi tham gia các hoạt động hè, trẻ có cơ hội giao lưu, kết bạn, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và nâng cao sự tự tin. Theo Hiệp hội Trại hè Hoa Kỳ (American Camp Association), 70% cha mẹ chia sẻ con của họ đã tự tin hơn sau khi tham gia các hoạt động hè. Mùa hè cũng là thời điểm lý tưởng để trẻ thử sức với nhiều lĩnh vực như thể thao, nghệ thuật, khoa học… để khám phá sở thích, phát hiện năng khiếu tiềm ẩn, từ đó xác định đam mê và định hướng tương lai. Đồng thời, việc tích cực vận động trong mùa hè cũng góp phần cải thiện thể lực, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử và giảm nguy cơ mắc các vấn đề tâm lý như trầm cảm.

Nhiều lựa chọn, thêm băn khoăn

“Mẹ ơi, hè này con có thể học vẽ, học nhảy, học làm MC không? Môn nào con cũng thích hết”, M.A. - học sinh lớp 4 - chia sẻ với phụ huynh khi nhìn thấy thông tin hấp dẫn của các lớp ngoại khóa hè.

Mùa hè dần không còn là những chuỗi ngày học trước kiến thức để bắt kịp bạn bè trong năm học mới. Thay vào đó, mùa hè của trẻ em Việt Nam trở nên phong phú, ý nghĩa hơn khi ngày càng nhiều phụ huynh lựa chọn các mô hình “học mà chơi, chơi mà học”, kết hợp giữa phát triển kỹ năng, rèn luyện thể chất và khám phá bản thân.

Tham gia hoạt động hè mang lại nhiều lợi ích cho con trẻ.

Nhiều lớp tài năng, trại hè trải nghiệm, câu lạc bộ (CLB) kỹ năng... cũng vì thế xuất hiện, từ kỹ năng mềm như phát triển tư duy (giao tiếp, thuyết trình, tư duy phản biện, STEM…) đến nghệ thuật - thể chất (vẽ, ca hát, nhảy, thể thao…). Mỗi chương trình đều có những điểm hấp dẫn riêng, nhưng đồng thời đặt ra thử thách mới cho phụ huynh: Làm sao chọn được chương trình vừa phù hợp sở thích của con, có sự kết nối giữa các kỹ năng, vừa khớp lịch trình gia đình và không quá tốn công đưa đón?

“Tôi rất mừng vì con thích tham gia hoạt động hè, nhưng khi tìm hiểu, địa điểm và thời gian của các lớp không thuận tiện để vừa vui học, vừa nghỉ ngơi đủ. Trong khi đó, phụ huynh như tôi khó sắp xếp công việc đưa đón con”, chị T.H. - phụ huynh bé M.A. - đắn đo với thời khóa biểu hè.

Hoạt động hè phải vừa đúng sở thích của trẻ, vừa phù hợp thời gian của cha mẹ.

Vui học toàn diện với Super Summer

Hè này, cha mẹ không cần tất bật giữa các lớp năng khiếu hay loay hoay sắp xếp thời gian đưa đón con khi đã có Super Summer 2025 Joytopia đến từ Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS), được thiết kế phù hợp trẻ 6-11 tuổi.

Trong suốt 6 tuần, trẻ có cơ hội phát triển toàn diện từ trí tuệ, thể chất đến cảm xúc xã hội thông qua lộ trình vui học được xây dựng khoa học và đồng bộ. Mỗi ngày, trẻ bắt đầu tại Speaking Hub - nơi các em được rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh một cách lưu loát và tự nhiên qua 24 chủ đề gần gũi. Không đơn thuần thực hành ngôn ngữ, hoạt động này còn giúp trẻ hình thành sự tự tin, dám bày tỏ quan điểm, thể hiện cá tính trong từng tình huống.

Học viên cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh qua Speaking Hub.

Không dừng lại ở việc học ngôn ngữ, Super Summer còn có 4 CLB Joy Clubs giúp trẻ thể hiện tài năng nghệ thuật, bộc lộ năng khiếu, trang bị kỹ năng sống... được hướng dẫn bởi những đơn vị và chuyên gia uy tín.

Đó là CLB mỹ thuật sáng tạo (hội họa, làm đồ handmade, sáng chế từ vật liệu tái chế); lớp học vũ đạo giúp cơ thể linh hoạt, cảm nhịp nhạc, vừa tăng cường sức khỏe, vừa thư giãn; CLB khám phá sức mạnh của giọng nói qua hoạt động MC, thuyết trình, lồng tiếng phim hoạt hình; CLB kỹ năng sinh tồn (tự vệ, sơ cấp cứu, thoát hiểm…) giúp trẻ bảo vệ bản thân và xử lý tình huống khẩn cấp một cách bình tĩnh. Toàn bộ hoạt động diễn ra tập trung tại một địa điểm, giúp cha mẹ an tâm, không phải vất vả đưa đón nhiều nơi.

Super Summer trang bị kỹ năng sinh tồn cho trẻ.

Trải qua 6 tuần vui học tại Super Summer, phụ huynh hứa hẹn vỡ òa trước sự trưởng thành, dạn dĩ của con trong ngày hội Joytopia Fest - buổi lễ tốt nghiệp khóa hè, nơi trẻ tự tin thể hiện thành quả vui học trước cha mẹ, thầy cô và bạn bè.

Trẻ vui vẻ khi tham gia Super Summer.

Super Summer 2025 Joytopia mang đến một mùa hè khác biệt, nơi trẻ được vui học toàn diện, tự tin thể hiện bản thân, phát triển hài hòa giữa trí tuệ, cảm xúc và thể chất. Với lịch trình được tối ưu và nội dung phong phú, chương trình không chỉ giúp trẻ có một mùa hè ý nghĩa, đầy ắp kỷ niệm, mà còn hỗ trợ phụ huynh tiết kiệm thời gian, an tâm về hành trình trưởng thành của con.

Chương trình bắt đầu từ 9/6 với lịch học linh hoạt. Phụ huynh có thể chọn hình thức bán trú để trẻ thỏa sức vui học mà cha mẹ vẫn toàn tâm với công việc.

