Chọn quà tặng sức khỏe ở sự kiện mừng ngày Phụ nữ Việt Nam của Kymdan

Thay vì hoa hay mỹ phẩm như thường thấy, nhiều người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn nệm, gối, thiết bị chăm sóc giấc ngủ làm quà tặng phụ nữ dịp 20/10.

Dịp lễ năm nay, chị Mỹ Hạnh (TP.HCM) chọn mua một chiếc nệm cao su thiên nhiên tặng mẹ - món quà khác biệt so với những bó hoa quen thuộc. “Mẹ tôi ngoài 60, thường mất ngủ vì đau lưng. Tôi muốn bà được nghỉ ngơi tốt hơn, vì luôn là người lo toan từng bữa ăn, giấc ngủ cho cả nhà”, chị nói.

Anh Hữu Lộc (Hà Nội) cũng chọn nệm mới làm quà tặng 20/10 cho vợ. “Cô ấy làm văn phòng, đêm lại thức chăm con nhỏ. Tôi muốn cô ấy có giấc ngủ sâu để tái tạo năng lượng”, anh chia sẻ.

Người tiêu dùng ưu tiên món quà sức khỏe, đơn cử như nệm Kymdan, làm quà tặng dịp 20/10.

Những lựa chọn đó phần nào phản ánh sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng. Không chỉ tìm món quà đẹp mắt, nhiều người giờ còn quan tâm đến yếu tố sức khỏe, tính tiện ích và ý nghĩa lâu dài. Trong đó, các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ đang trở thành lựa chọn phổ biến, bởi chạm đến đúng nhu cầu của phụ nữ - những người thường ưu tiên người khác trước khi nghĩ đến bản thân.

Chính vì luôn âm thầm nhường phần ngon, phần ngủ yên cho người thân mà phụ nữ Việt xứng đáng được chăm sóc đúng nghĩa. Họ không phô trương, nhưng dịu hiền từ ánh mắt ấm áp, lời nói nhẹ nhàng đến những cử chỉ bao dung luôn tạo cảm giác gần gũi, giữ gìn sự cân bằng trong gia đình, lan tỏa tình thương và sự thấu hiểu đến mọi người xung quanh. Nét dịu dàng ấy là sức mạnh tinh tế và bền bỉ, khiến họ đi đến đâu cũng được tin tưởng, yêu mến.

Phụ nữ Việt luôn yêu thương, chăm sóc gia đình.

Với con cái, sự hy sinh của phụ nữ thể hiện trong từng điều nhỏ nhặt, từ phần ăn ngon nhường lại, chiếc áo ấm dành trọn đến những đêm thức trắng khi con ốm. Thế nhưng, họ không coi đó như mất mát, mà là cách yêu thương vô điều kiện. Tình yêu ấy vừa kiên nhẫn, vừa mạnh mẽ, trở thành điểm tựa tinh thần để con an tâm lớn lên.

Với cha mẹ, sự hiếu thảo hiện diện qua những hành động nhỏ bé nhưng bền bỉ -một cuộc gọi ngắn giữa ngày bận rộn, bữa cơm gửi về cuối tuần hay chỉ là sự lắng nghe không phán xét. Quan tâm đúng lúc, vừa đủ chính là cách họ gìn giữ chữ hiếu một cách tự nhiên và chân thành.

Đôi khi, món quà ý nghĩa nhất dành cho họ không cần quá lớn, mà chỉ là một giấc ngủ sâu trên chiếc nệm êm ái. Chừng đó là đủ để người phụ nữ cảm nhận được sự yêu thương và thấu hiểu.

Nắm bắt xu hướng quà tặng gắn với sức khỏe, thương hiệu Kymdan triển khai chương trình “Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam” tại Aeon Mall Hà Đông từ 1/10 đến 7/10, áp dụng nhiều ưu đãi cho sản phẩm nệm, gối, giường và bộ ga trải giường.

Sự kiện tri ân nhân ngày 20/10 của Kymdan thu hút đông đảo người tham gia.

Theo đó, khách hàng mua nệm từ 50 triệu đồng trở lên được giảm 8%, chiết khấu thêm 1,5 triệu đồng và tặng kèm bộ ga giường Kymdan Serenity có vỏ mền, ruột mền Kymdan Sleep Soundly cùng 2 gối Kymdan Pillow PressureFree Air. Với mức chi tiêu thấp hơn, khách được giảm từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, kèm các phần quà như mền Kymdan SleepPure, gối Kymdan hoặc tấm an toàn vệ sinh nệm Kymdan.

Gối cao su thiên nhiên được ưu đãi 10% khi mua lẻ hoặc tặng thêm 1 gối khi mua 2 chiếc. Ga trải giường áp dụng ưu đãi mua 1 tặng 1. Giường và sofa được ưu đãi 8%, tặng kèm 2 gối và một lần thay vỏ bọc hoặc sơn mới miễn phí trong vòng 5 năm. Khách hàng check-in gian hàng và chia sẻ bài viết trên Facebook cá nhân còn có cơ hội nhận thêm phần quà may mắn. Tất cả đơn hàng đều được miễn phí vận chuyển toàn quốc.

Đại diện Kymdan cho biết chương trình không đơn thuần là ưu đãi bán hàng, mà có thể xem như thông điệp “Chỉ cần một giấc ngủ sâu cũng đủ để họ cảm thấy được yêu thương” gửi đến phụ nữ Việt - những người đang ngày ngày vun vén hạnh phúc gia đình.

Các gia đình tới sự kiện của Kymdan tại Aeon Mall Hà Đông.

Kymdan là thương hiệu Việt ra đời từ năm 1954, nổi bật với các sản phẩm nệm cao su thiên nhiên có cấu trúc bọt hở, thoáng khí, kháng vi khuẩn nấm mốc, kháng cháy và độ bền cao. Sản phẩm được bác sĩ chỉnh xương Australia khuyên dùng, được kiểm nghiệm bởi các tổ chức uy tín thế giới như Bureau Veritas (BV) hay Underwriters Laboratories (UL) và đã đồng hành nhiều thế hệ gia đình Việt suốt hơn 70 năm qua.

Độc giả liên hệ tổng đài 18009053 (miễn cước gọi từ 8h đến 20h tất cả ngày trong tuần) để biết chi tiết.