Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Chồng cầm dao tấn công vợ rồi đến Công an đầu thú ở TP.HCM

  • Thứ tư, 3/9/2025 17:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 3/9, Công an phường Thuận Giao (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ việc người chồng tên Lê Văn L. (SN 1998) dùng dao tấn công vợ, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng gần 8h cùng ngày, tại một ngôi nhà thuộc khu phố Bình Quới A (phường Thuận Giao). Hiện tại, người vợ là Trần Thị A. (SN 1988) bị thương nặng ở vùng cổ, được cấp cứu tại bệnh viện.

Pho Binh Quoi A, Tran Thi A., Cong an Thuan Giao, 8h sang, Thuan Giao anh 1

Lực lượng chức năng tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng kêu thất thanh tại một ngôi nhà thuộc khu phố Bình Quới A. Khi người dân chạy đến, thì phát hiện chị A. đang nằm trước cửa nhà người dính nhiều máu. Sau đó, người chồng cùng mọi người đã chuyển nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi đưa vợ đi cấp cứu, anh L. đã đến Công an phường Thuận Giao đầu thú và thừa nhận chính mình là người gây ra vụ việc.

Sách về Pháp luật

Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/chong-cam-dao-tan-cong-vo-roi-den-cong-an-dau-thu-i780245/

Hoàng Anh/Công an Nhân dân

Phố Bình Quới A Trần Thị A. Công an Thuận Giao 8h sáng Thuận Giao Tp. Hồ Chí Minh Phố Bình Quới A Trần Thị A. Công an Thuận Giao 8h sáng Thuận Giao

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý