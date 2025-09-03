Chồng cầm dao tấn công vợ rồi đến Công an đầu thú ở TP.HCM

Vụ việc xảy ra vào khoảng gần 8h cùng ngày, tại một ngôi nhà thuộc khu phố Bình Quới A (phường Thuận Giao). Hiện tại, người vợ là Trần Thị A. (SN 1988) bị thương nặng ở vùng cổ, được cấp cứu tại bệnh viện.
Lực lượng chức năng tại hiện trường.
Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng kêu thất thanh tại một ngôi nhà thuộc khu phố Bình Quới A. Khi người dân chạy đến, thì phát hiện chị A. đang nằm trước cửa nhà người dính nhiều máu. Sau đó, người chồng cùng mọi người đã chuyển nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.
Sau khi đưa vợ đi cấp cứu, anh L. đã đến Công an phường Thuận Giao đầu thú và thừa nhận chính mình là người gây ra vụ việc.
