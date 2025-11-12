Chồng kéo vợ ra hành lang đánh ở chung cư Hà Nội

Đã 3 tháng trôi qua nhưng chị Thu Trang (phường Đại Mỗ, Hà Nội) vẫn chưa thôi ám ảnh khi bị chồng khi đó, hiện đã ly hôn, kéo ra hành lang chung cư và hành hung.

Chị Thu Trang bị chồng (hiện đã ly hôn) hành hung cách đây hơn 3 tháng. Ảnh cắt từ video.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Thu Trang (29 tuổi) kể sự việc nảy sinh vào tối 28/7. Hôm đó bận công việc, 19h chị mới về nhà và bị chồng (tên T.) quát mắng do không về sớm nấu cơm khi có bố mẹ chồng xuống chơi.



Đến tối, chị chủ động vào phòng xin lỗi chồng, không hề có ý định to tiếng. Tuy nhiên, người chồng to tiếng, kéo chị ra hành lang và hành hung trước sự chứng kiến của hàng xóm.

Theo hình ảnh từ camera giám sát của chung cư vào khoảng 21h54 cùng ngày, chồng chị Trang quật ngã rồi đánh vào nhiều vùng trên cơ thể vợ. Người này không dừng tay ngay cả khi chị choáng váng và nằm gục dưới đất.

"Ban đầu, hàng xóm nhìn ra là những người đã lớn tuổi nên không dám can. Sau đó, cư dân mới nhắn nhau trong nhóm và ra giúp tôi", chị Trang nhớ lại.

Sau vụ việc, chị Trang bị chấn thương nặng. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán chị bị thủng màng nhĩ, chấn động não và chấn thương phần mềm nhiều nơi.

Chấn thương của chị Trang sau vụ hành hung.

Theo hồ sơ bệnh án, chị Trang nhập viện điều trị nội trú từ ngày 30/7 và ra viện vào ngày 4/8. "Trong suốt thời gian tôi nằm viện, chồng và nhà chồng không một ai đến thăm dù viện cách nhà chỉ 2 km", chị nói.

Ngay sau khi bị hành hung, chị Trang đã gọi điện trình báo và tới Công an phường Đại Mỗ để làm đơn trình báo, lập biên bản.

Trao đổi với Tri Thức - Znews vào chiều 11/11, đại diện Công an phường Đại Mỗ xác nhận về vụ việc. "Chúng tôi đã cho chị Trang đi khám giám định pháp y và đang trong quá trình xử lý", người tiếp nhận vụ việc của chị Trang nói.

Ngày 5/11, chị Trang đã thực hiện giám định tại Trung tâm Pháp y Hà Nội. "Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng, những vết thương của tôi đã lành, chỉ còn bên tai trái chưa hồi phục", chị nói.

Chị Thu Trang cho biết đã ly hôn với chồng từ tháng 10 sau những mâu thuẫn không thể hàn gắn. Chị Trang và anh T. đều từng đổ vỡ trong hôn nhân và có con riêng. Cả hai sống chung từ năm 2023 và chính thức kết hôn vào tháng 3/2024 và có một con chung.

Trước vụ hành hung ở hành lang chung cư, trước đây chị Trang từng không ít lần bị chồng đánh. "Từ khi con 3 tháng tuổi, tôi đã phải đi làm lại sớm. Sau ly hôn, tôi là người nuôi dưỡng con chung", chị cho biết.

Người mẹ hai con nói rằng đã phải chịu ấm ức, những lời thách thức từ phía nhà chồng suốt những tháng qua. "Tôi chỉ mong pháp luật nghiêm minh, công bằng và kẻ vi phạm sẽ phải nhận án phạt thích đáng", chị nói.