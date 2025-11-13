Chồng 'sếp Mailisa' bác bỏ tin đồn

Trước thông tin lan truyền trên mạng liên quan đến dàn siêu xe của hai vợ chồng, ông Hoàng Kim Khánh lên tiếng phủ nhận trên trang cá nhân.

Ông Hoàng Kim Khánh lên tiếng về tin đồn xoay quanh hai vợ chồng trên mạng xã hội.

Trên tài khoản Facebook cá nhân ngày 12/11, ông Hoàng Kim Khánh - chồng doanh nhân Mailisa - đăng tải loạt ảnh trích xuất từ camera an ninh, cho thấy loạt siêu xe vẫn ở trong garage của gia đình.

"Hết hồn đúng là miệng đời. Đang đi du hí cùng vợ yêu mà người ta đăng video dàn xe của vợ chồng Mai Khánh nối đuôi nhau chạy qua nước ngoài. Giật mình mở camera gara xe thấy các em yêu của anh vẫn nằm ngay hàng thẳng lối", ông viết.

Cùng ngày, ông Hoàng Kim Khánh livestream trên trang cá nhân, khoe đang có chuyến du lịch kiêm công tác tại Seoul, Hàn Quốc cùng vợ. Trong livestream, nhiều người theo dõi tiếp tục bình luận về những tin đồn xoay quanh công việc kinh doanh của hai vợ chồng.

Ông Khánh đăng tải hình ảnh dàn siêu xe vẫn đang ở nhà hôm 12/11.

"Kệ họ đi, cuộc sống mà. Miệng lưỡi đời người họ muốn nói gì thì nói, mình sống cuộc sống của mình, vợ chồng con cái hoan hỉ vui vẻ với nhau là được rồi, hơi đâu nghe mấy chuyện tin đồn lung tung", ông nói.

Trước một bình luận có nội dung: "Họ lôi xe anh đi hết rồi", nam doanh nhân cười, tiếp tục phủ nhận tin đồn. Cũng trên livestream, cặp vợ chồng khẳng định chỉ có một quốc tịch Việt Nam và sẽ chỉ sống ở quê hương.

Trên mạng xã hội thời gian qua, nhiều tài khoản lan truyền các tin đồn liên quan đến cặp vợ chồng này. Sáng 13/11, hình ảnh nhiều cảnh sát cơ động xuất hiện tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa (số 69 đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cũng thu hút sự chú ý, càng gây nhiều đồn đoán.

Cặp vợ chồng nhiều lần khoe dàn siêu xe trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Vợ chồng ông Hoàng Kim Khánh là những doanh nhân nổi tiếng trên mạng xã hội, kinh doanh lĩnh vực thẩm mỹ từ năm 1998. Cả hai xây dựng hình tượng thành đạt, giàu có với khối tài sản "khủng".

Ngoài biệt thự 4.000 m2 tại TP.HCM, cặp đôi nhiều lần phô trương tài sản qua các mẫu xe sang, trang sức đắt tiền. Cả hai gây chú ý khi đăng ảnh, clip về dàn siêu xe trị giá hàng trăm tỷ đồng, gồm Ferrari SF90 Stradale, Ferrari 488 Pista Spider, Lamborghini Aventador S LP740-4, Aston Martin V8 Vantage, Porsche 911 Turbo S...