Chốt liền 5 deal skincare giá hời ‘cứu cánh’ làn da mùa khô

Lớp nền mốc meo, bề mặt da bong tróc là “ác mộng” khi chuyển mùa. Giờ đây, chẳng cần liệu trình đắt đỏ, bạn có thể biến góc nhà thành spa thu nhỏ với các món skincare giá hời.

Thời điểm giao mùa luôn là “ác mộng” khiến bề mặt da bong tróc, căng rát, xỉn màu, khô sần, lớp trang điểm trở nên kém mịn màng.

Nguyên nhân sâu xa đến từ việc hàng rào bảo vệ da bị suy yếu, gây ra hiện tượng mất nước xuyên biểu bì (TEWL). Thay vì đi spa với chi phí tốn kém, người trẻ ưu tiên giải pháp tiện lợi khi tự thiết lập góc “DIY spa” tại nhà. Smart Choice giúp bạn làm điều đó với 5 gợi ý skincare deal hời trên sàn thương mại điện tử.

Serum dưỡng ẩm

Giá từ 1,31 triệu đồng

Thử tưởng tượng làn da bạn như miếng bọt biển khô cằn sau ngày dài tiếp xúc máy lạnh và khói bụi. Lúc này, tinh chất cấp ẩm phục hồi chính là “ly nước mát” da khao khát. Hãy tìm kiếm loại serum với công thức chứa Hyaluronic Acid (HA) đa phân tử và vitamin B5. Theo chuyên trang Silvermirror, HA có khả năng ngậm nước gấp 1.000 lần trọng lượng của nó, trong khi vitamin B5 hỗ trợ sửa chữa hàng rào bảo vệ da.

Sản phẩm La Roche-Posay Hyalu B5 Serum có chứa 2 hoạt chất kể trên. Bạn có thể cân nhắc mua serum này vì đang được giảm giá còn 1,31 triệu đồng (giá gốc 1,33 triệu đồng), đi kèm bộ quà tặng mini giá trị gồm serum, sữa rửa mặt, xịt khoáng và kem chống nắng.

Combo nước tẩy trang, sữa rửa mặt và nước hoa hồng

Giá từ 229.000 đồng

Làm sạch là bước không thể thiếu, nhưng chà xát quá mạnh sẽ khiến tình hình da tệ hơn. Bạn cần áp dụng nguyên tắc làm sạch kép (double cleansing) một cách nhẹ nhàng. Bắt đầu với tẩy trang, sau đó dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ và kết thúc bằng nước hoa hồng (toner) để cân bằng độ pH cho da.

Combo từ Simple giúp cuốn trôi bụi bẩn mà vẫn giữ độ ẩm tự nhiên. Với mức giá 229.000 đồng cho cả bộ 3 món (tẩy trang, sữa rửa mặt và toner) sau giảm giá, lại được freeship khi mua qua Lazada, đây là lựa chọn thông minh và tiết kiệm.

Bộ đôi sữa rửa mặt dưỡng ẩm

Giá từ 139.000 đồng

Cảm giác da sạch bong, căng “kin kít” sau rửa mặt không phải dấu hiệu tốt mà cho thấy hàng rào bảo vệ da đang bị tổn thương. Học viện Da liễu Mỹ (AAD) cảnh báo việc sử dụng chất tẩy rửa mạnh dễ khiến tình trạng khô da thêm trầm trọng. Thay vào đó, người trẻ nên chọn sữa rửa mặt có độ pH cân bằng, chứa thành phần hút ẩm như Glycerin.

Trong số nhiều sản phẩm xuất hiện trên thị trường, bộ đôi sữa rửa mặt Hada Labo Advanced Nourish Cleanser 80 g được yêu thích khi có khả năng tạo bọt mịn, giúp loại bỏ bụi bẩn và không làm mất đi lớp ẩm tự nhiên. Món skincare giá “hạt dẻ” nhưng hiệu quả đang được giảm giá còn 139.000 đồng (giá gốc 171.000 đồng).

Sữa rửa mặt hoa cúc

Giá từ 1,14 triệu đồng

Vào những ngày da bỗng dưng mẩn đỏ, nhạy cảm vì thời tiết, sản phẩm chứa thành phần tự nhiên là giải pháp hữu ích. Một tuýp sữa rửa mặt dạng gel với chiết xuất từ loại thảo dược làm dịu như hoa cúc sẽ nhẹ nhàng vỗ về vùng da đang căng thẳng, giảm cảm giác châm chích và hỗ trợ da nhanh chóng bình ổn trở lại.

Sản phẩm thuộc phân khúc high-end với giá khá cao. Tuy nhiên, trong đợt giảm giá lần này, sữa rửa mặt Kiehl's Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash 230 ml trở nên dễ tiếp cận hơn. Giá cho mỗi sản phẩm còn khoảng 1,14 triệu đồng, tặng kèm 2 chai toner hoa cúc Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner 40 ml và 1 chai sữa rửa mặt hoa cúc Kiehl's Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash 30 ml.

Kem dưỡng phục hồi

Giá từ 1,67 triệu đồng

Mọi bước dưỡng da sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu lớp kem khóa ẩm chất lượng. Đây chính là “người gác cổng” tận tụy, ngăn chặn sự bay hơi của tinh chất và độ ẩm suốt cả đêm dài. Thấu hiểu đặc điểm da mình (dầu, khô, hỗn hợp thiên dầu…), bạn sẽ chọn được loại kem dưỡng phù hợp. Song trên hết, nên ưu tiên kem dưỡng kết cấu mỏng, thấm nhanh, không bết rít và được chứng minh đủ sức mạnh củng cố hàng rào bảo vệ da.

Thời điểm hiện tại là cơ hội để đầu tư “tấm khiên” vững chắc cho da với Obagi Clinical Kinetin+ Hydrating Cream. Sản phẩm đang có mức giá 1,67 triệu đồng sau khuyến mãi.

Khi làm sạch đúng cách và sử dụng kem khóa ẩm phù hợp, bạn sẽ cảm nhận được làn da căng bóng, rạng rỡ khi thức dậy vào sáng hôm sau.

