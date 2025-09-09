Chốt ngày xét xử phúc thẩm vụ án 'gà lôi trắng'

Vụ anh nông dân nuôi, bán gà lôi trắng bị tuyên án 6 năm gây xôn xao dư luận sẽ được đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày 19/9.

Tối 8/9, Luật sư Lê Hồng Hiển cho biết ngày 19/9, vụ án "gà lôi trắng" với bị cáo Thái Khắc Thành sẽ được Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử phúc thẩm, sau khi Viện kiểm sát tỉnh đã kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm.

Theo Luật sư Hiển, ngày 8/9, ông cùng các Luật sư cộng sự đã trực tiếp có mặt tại Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên cùng thân chủ để sao chụp hồ sơ vụ án và nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Thái Khắc Thành thời điểm được tại ngoại.

Như đã đưa tin, thời gian qua, thông tin bị cáo Thái Khắc Thành (SN 1980, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị Tòa án nhân dân Khu vực 5 tỉnh Hưng Yên tuyên án 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" gây xôn xao dư luận.

Ngày 13/8, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án trên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chiều 13/8, anh Thái Khắc Thành được tại ngoại, trở về với gia đình ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Ngày 14/8, bị cáo Thái Khắc Thành đã gửi đơn kháng cáo tới Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên.