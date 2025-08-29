Chú chó bị xăm kín lưng gây phẫn nộ ở Trung Quốc

Chú chó không lông bị xăm kín lưng xuất hiện ở hội chợ khiến nhiều người bức xúc, chỉ trích rằng người chủ đã ngược đãi động vật nghiêm trọng.

Tại Hội chợ thú cưng Châu Á ở Thượng Hải (Trung Quốc), sự xuất hiện của một chú chó không lông được xăm trổ đầy người đã làm dấy lên cuộc tranh luận và nhận về nhiều chỉ trích.

Những bức ảnh về chú chó xăm trổ thuộc giống Mexico lan truyền chóng mặt trên các diễn đàn mạng. Hình xăm lớn phủ kín lưng của chú chó. Nó còn đeo một chiếc dây chuyền màu vàng trên cổ và đồng hồ ở chân trước bên phải.

Trước dư luận phẫn nộ, người chủ cho biết không hề sử dụng thuốc gây mê trong quá trình xăm mình cho chú chó cưng.

Một trong những video được đăng lên mạng xã hội, người chủ nhấc con chó lên bằng cách nắm vào phần da lưng của nó và nói: "Thấy chưa, nó không đau chút nào. Nó không cảm thấy gì cả".

Người chủ nói rằng con chó không lông của Mexico ít thấy đau.

Dù vậy, nhiều dân mạng đã lên tiếng lên án hành động này, gọi đây là hành vi ngược đãi động vật, cho rằng người chủ nên bị tước quyền nuôi.

Theo SCMP, người đàn ông này được cho đã bị ban tổ chức cấm đi vào khu vực hội chợ.

Nghệ sĩ xăm hình cho chú chó, Lv, chia sẻ với Phoenix Publishing and Media Group rằng anh đã xăm hình cho chú chó này vào tháng 6 năm ngoái. Ban đầu anh từ chối yêu cầu này, nhưng chủ nhân của nó vẫn khăng khăng làm và khẳng định rằng giống chó không lông của Mexico ít nhạy cảm với cơn đau hơn.

Theo Lv, người chủ đã nói rằng coi chú chó giống như con của mình, và trông nó sẽ ngầu hơn nếu có hình xăm. Sau khi chủ nhân kiên trì yêu cầu, cuối cùng Lv đã đồng ý xăm hình tại một bệnh viện thú cưng.

Nghệ sĩ xăm hình cho biết anh sử dụng dụng cụ dùng một lần và phải vứt bỏ ngay lập tức. Tuy nhiên trái với lời người chủ, Lv khẳng định con chó đã được tiêm thuốc gây mê dạng lỏng trước khi thực hiện buổi xăm.

Người chủ đã bên cạnh để an ủi chú chó trong suốt quá trình, và một bác sĩ thú y giúp khử trùng và hướng dẫn an toàn.

Hiện tại, khi câu chuyện lan rộng, Lv cũng nhận nhiều chỉ trích vì chấp nhận xăm mình cho chó. Lv cho biết anh không coi hành động của mình là ngược đãi động vật vào thời điểm đó, mặc dù cũng lo lắng về sự hồi phục của chú chó.