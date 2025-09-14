Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ chợ đầu mối ở Thanh Hóa trốn thuế trên 11 tỷ đồng

Ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thủy (SN 1970, trú tại 62 Bùi Khắc Nhất, phường Hạc Thành) về hành vi trốn thuế.

Theo điều tra, Lê Thị Thanh Thủy với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh - đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành khai thác Chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương đã chỉ đạo nhân viên lập bảng kê dự toán và thu các khoản phí gồm: thu phí địa điểm kinh doanh; thu phí xe ra vào chợ; thu tiền điện nước, phí vệ sinh, lưu quầy…, nhưng kê khai với cơ quan thuế thấp hơn số liệu doanh thu thực tế tại chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương.

Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt giữ, khám xét đối với Lê Thị Thanh Thủy.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh đã trốn thuế và gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền trên 11 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

