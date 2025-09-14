Chủ chợ đầu mối ở Thanh Hóa trốn thuế trên 11 tỷ đồng

Theo điều tra, Lê Thị Thanh Thủy với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh - đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành khai thác Chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương đã chỉ đạo nhân viên lập bảng kê dự toán và thu các khoản phí gồm: thu phí địa điểm kinh doanh; thu phí xe ra vào chợ; thu tiền điện nước, phí vệ sinh, lưu quầy…, nhưng kê khai với cơ quan thuế thấp hơn số liệu doanh thu thực tế tại chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương.
|
Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt giữ, khám xét đối với Lê Thị Thanh Thủy.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh đã trốn thuế và gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền trên 11 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.