Chủ chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu và ca sĩ Quốc Kháng hầu tòa

Bà chủ chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu bị xét xử về tội "Đưa hối lộ", trong khi nam ca sĩ Quốc Kháng bị xét xử tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 11/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Lê Quốc Kháng (44 tuổi, ca sĩ), Lê Nguyễn Hoàng Nam (33 tuổi, cựu cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; bà Lê Thị Mỹ Châu (57 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group - chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu) về tội "Đưa hối lộ".

Theo cáo trạng, tháng 3/2024, thông qua giới thiệu, bà Lê Thị Mỹ Châu quen với ca sĩ Quốc Kháng. Kháng tự xưng là cháu của nguyên Phó thủ tướng Chính phủ.

Bà Lê Thị Mỹ Châu và ca sĩ Quốc Kháng.

Ngày 14/5/2024, bà Châu nhờ Kháng "chạy án" cho Thái Khắc Hoàng (người quen của bà Châu, đang là bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) được tại ngoại. Kháng đồng ý và gặp Nam, đề nghị Nam giúp cho Hoàng được tại ngoại để điều tra và Nam đồng ý.

Kháng cũng hứa hẹn chắc chắn xử lý được việc Châu nhờ với giá 7 tỷ đồng , bà Châu đồng ý đưa tiền cho Kháng.

Nhận được tiền, Kháng đưa cho Lê Nguyễn Hoàng Nam 480 triệu đồng, số còn lại Kháng dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân, đến nay không có khả năng trả lại.

Sau khi nhận của Kháng 480 triệu đồng, Nam dùng 200 triệu đồng để thuê luật sư cho Hoàng, sử dụng 30 triệu đồng để trả tiền ăn uống vì đã giúp Kháng việc khác và chiếm đoạt 250 triệu đồng.

Do Lê Nguyễn Hoàng Nam và Lê Quốc Kháng không thực hiện được việc cho Hoàng tại ngoại, thăm gặp như đã hứa hẹn và trốn tránh, không nghe điện thoại, chặn liên lạc, bà Châu làm đơn tố giác Nam và Kháng.

Cáo trạng xác định ngoài hành vi lừa đảo của Kháng và Nam, bà Châu đã trực tiếp đưa 7 tỷ đồng cho Kháng với mục đích tác động lên người có chức vụ, quyền hạn để cho Thái Khắc Hoàng được tại ngoại, là cũng phạm tội đưa hối lộ.