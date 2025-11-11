Chủ chuỗi photobooth: Vụ cô gái bị quay lén thay đồ là bài học đắt giá

Trước loạt ồn ào liên quan đến lỗ hổng bảo mật dữ liệu, nhiều tiệm chụp ảnh lấy liền xem đây là lời cảnh tỉnh và tìm cách ứng phó, siết chặt quy định nhằm tránh sự cố tương tự.

Nữ khách hàng trải nghiệm chụp ảnh tại tiệm ảnh P. (phường Bạch Mai, Hà Nội) ngày 6/11. Ảnh: Ánh Hoàng.

Trào lưu photobooth từng khuẩy đảo giới trẻ thành thị khi phủ khắp trung tâm thương mại, rạp phim, khu vui chơi. Trong căn buồng chỉ khoảng 5 m2, đủ chỗ cho 3-4 người cùng chiếc máy ảnh đặt trước mặt, người trẻ tìm thấy không gian riêng để ghi lại khoảnh khắc vui vẻ, ngẫu hứng cùng bạn bè nhờ sự kết hợp giữa công nghệ, tính cá nhân hoá và không gian sáng tạo.

Thế nhưng, đi cùng tốc độ lan rộng là hàng loạt lùm xùm trong vòng 4 tháng qua khiến mô hình này đối mặt khủng hoảng niềm tin khách hàng. Những câu hỏi về quản lý hình ảnh, bảo mật dữ liệu và đạo đức kinh doanh bắt đầu được đặt ra, không chỉ với chủ cửa hàng mà còn với thị trường photobooth non trẻ ở Việt Nam.

Chuyện gì đã xảy ra?

Mở đầu chuỗi tai tiếng là sự kiện hãng photobooth M. (TP.HCM) làm lộ hình ảnh thân mật của HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn (người được cho là bạn gái của nam ca sĩ) vào tối 17/6. Thời điểm đó, tốc độ lan truyền chóng mặt và tranh cãi liên quan đến quyền riêng tư, cảm xúc của khách hàng buộc đơn vị lên tiếng xin lỗi, giải thích sự việc.

Một tháng sau, ngày 18/7, thị trường photobooth Việt Nam chứng kiến vụ du khách Hàn Quốc hành hung cô gái Việt Nam tại chi nhánh của Photoism ở Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Sau khi đoạn clip khách hàng người Việt Nam bị du khách Hàn Quốc túm tóc, đấm đá lan truyền, chuỗi photobooth chịu sự chỉ trích nặng nề vì phản ứng chậm chạp và thiếu quyết liệt, thậm chí một số người cho rằng cửa hàng có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho người vi phạm. Đại diện đơn vị buộc lên tiếng ngay sau đó.

Sau khi bị chỉ trích, chiếc camera (ở vị trí được khoanh đỏ) tại tiệm ảnh P. (phường Bạch Mai, Hà Nội) bị gỡ bỏ. Ảnh: Ánh Hoàng.

Nữ du khách Hàn Quốc cũng nhận nhiều phản ứng tiêu cực đến từ quê nhà. Kênh truyền hình MBN, Power News, Theqoo (cộng đồng trực tuyến ở Hàn Quốc) đều đưa tin phản đối hành động của công dân xứ kim chi. Trong khi đó,Yonhap gọi người phụ nữ Hàn Quốc có hành vi bạo lực là "nỗi xấu hổ của quốc gia".

Cuối tháng 10, mạng xã hội một lần nữa dậy sóng trước loạt clip và ảnh riêng tư của nữ khách hàng đang thay đồ tại tiệm ảnh P. (phường Bạch Mai, Hà Nội). Sự việc được phanh phui khi Mai Linh (nhân vật yêu cầu thay đổi tên để đảm bảo quyền riêng tư) phát hiện ảnh, clip thay đồ của mình tại tiệm photobooth trên bị tung lên các trang web người lớn.

Đáng chú ý, ông N.D.T., bố của Mai Linh, cho biết ngoài con gái ông và người bạn đi chung, gia đình ông còn phát hiện đoạn video quay lén của hơn 20 nạn nhân khác, đều trẻ tuổi, trên các trang web đen. Riêng con gái ông bị phát tán khoảng 25 clip.

Từ sự cố rò rỉ hình ảnh của khách hàng là nghệ sĩ nổi tiếng đến hành vi bạo lực và nghi vấn quay lén, chuỗi tai tiếng đã phơi bày những lỗ hổng đáng lo ngại trong cách vận hành của các cửa hàng photobooth tại Việt Nam.

Dù tính chất khác nhau, ba vụ việc đều xoay quanh những vấn đề cốt lõi: bảo mật dữ liệu cá nhân, an toàn không gian riêng tư và trách nhiệm ứng xử của doanh nghiệp khi khủng hoảng xảy ra. Việc thiếu quy chuẩn quản lý hình ảnh và phản ứng chậm chạp của doanh nghiệp trước sự cố có thể làm giảm niềm tin của người dùng.

Điều này cho thấy việc duy trì lưu giữ khoảnh khắc vui vẻ từ trào lưu photobooth phải gắn với yêu cầu minh bạch, an toàn và tôn trọng quyền cá nhân.

Doanh nghiệp nói gì?

Trước tai tiếng ảnh hưởng đến uy tín thị trường photobooth, ông Ngô Quốc Bảo, người sáng lập chuỗi photobooth 6 cửa hàng ở Vĩnh Long, nhận định những sự cố gần đây trong ngành là bài học đắt giá, giúp ông nhìn lại cách vận hành, siết chặt quy trình để tránh rủi ro về sau.

"Photobooth là một loại hình dịch vụ, nên việc chăm sóc khách phải được đặt lên hàng đầu. Mỗi khách bước vào chụp đều cần được hướng dẫn rõ ràng, đâu là khu vực thay đồ, đâu là khu vực chụp, nhân viên sẽ hướng dẫn khách lựa chọn áo quần, phụ kiện và đâu là phòng chụp phù hợp với concept mà khách mong muốn", ông nói và cho biết thêm nhân viên đóng vai trò then chốt trong việc duy trì chất lượng trải nghiệm.

Các buồng chụp ảnh thường được ngăn cách từng ô, được phủ rèm. Ảnh: Photo Time.

Hà Phương, đại diện Foto Flicker (Hà Nội), cho biết khách hàng hiện nay cảnh giác hơn khi sử dụng dịch vụ buồng chụp ảnh, sau những sự cố xoay quanh photobooth vừa qua.

Theo Hà Phương, lỗ hổng lớn nhất trong việc vận hành photobooth đó là việc các hình ảnh được lưu trữ trên hệ thống của một bên thứ 3. Do đó, cần quy trình xử lý dữ liệu khách hàng nghiêm ngặt, hạn chế các rủi ro có thể xảy ra.

"Tiệm của chúng tôi chỉ cung cấp phụ kiện, không bao gồm trang phục nên khách hàng sẽ lựa chọn và thử phụ kiện ở không gian chung, tiệm không mở thêm không gian thay đồ riêng nên tránh được rủi ro như vụ việc vừa qua", Phương nói.

Liên quan đến vấn đề trích xuất dữ liệu khách hàng, ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Marketing PHOTO TIME (TP.HCM), cho biết để nâng cao hiệu quả bảo mật, hình ảnh của khách hàng chụp tại đơn vị sẽ được lưu trữ trên hệ thống trong 3 ngày nhằm hỗ trợ khách hàng tải ảnh về thiết bị cá nhân.

Đặc biệt, chỉ đội ngũ IT (công nghệ thông tin) được phân quyền mới có quyền truy cập vào hệ thống này. Sau thời gian lưu trữ, toàn bộ hình ảnh sẽ được xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống.

Đối với hình ảnh được sử dụng cho mục đích quảng bá thương hiệu, tất cả đều phải có sự đồng ý của khách hàng.