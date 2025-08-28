Chủ CLB tiết lộ bất ngờ về cô gái MMA 'hạ gục' thanh niên xăm trổ

Sau khi clip cô gái "hạ gục" thanh niên xăm trổ viral trên mạng xã hội, CLB nơi cô tập võ thuật nhận hàng trăm tin nhắn hỏi khóa học từ phụ nữ.

Nam thanh niên xăm trổ 'trả giá' vì gây sự với cô gái tập MMA Hoàng Hằng, cô gái trong clip đang viral khắp mạng xã hội, cho biết cô không khuyến khích bất kỳ ai phản ứng mất bình tĩnh như mình trong tình huống đó.

Những ngày qua, video cô gái "hạ gục" thanh niên xăm trổ ở hầm gửi xe chung cư tại Hà Nội được bàn luận sôi nổi. Hoàng Hằng (28 tuổi), nữ chính trong câu chuyện, thu hút nhiều sự quan tâm.

Dân mạng cũng chú ý tới CLB Vietnam Top Team - "lò" võ nơi Hoàng Hằng đang sinh hoạt. Những hình ảnh cô nàng tập luyện được chia sẻ rầm rộ, không ít người còn bày tỏ mong muốn đến đây học.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Hoàng Duy, Giám đốc Trung tâm võ thuật tổng hợp Vietnam Top Team, cho biết từ sau clip viral của Hoàng Hằng, fanpage của CLB "nổ inbox" khi mỗi ngày có đến trăm tin nhắn hỏi khóa học, 4 người trả lời mới kịp.

"Rất nhiều bạn, nhất là các bạn nữ, nhắn tin cho fanpage hỏi về khóa học. Số lượng đăng ký tập thử cũng tăng đột biến. Nhưng phòng tập nằm ở tuyến phố cấm đường để phục vụ diễu binh vài ngày qua nên các bạn chưa đến được", anh Duy nói.

Đến phòng tập 5 ngày/tuần

Hoàng Duy nói rằng anh và những người ở CLB đã biết về vụ Hoàng Hằng "hạ gục" thanh niên xăm trổ từ lâu, khi sự việc xảy ra cách đây nhiều tháng. Vài ngày trước, khi clip bất ngờ được tung lên mạng, trái với phản ứng hả hê của nhiều người xem, anh lo lắng khi cô là con gái, sợ bị đối phương trả thù.

"Hằng kể chỉ một tối mà vài chục nghìn người kết bạn Facebook, khiến bạn ấy hơi ngợp. Tôi cũng lo lắng nhưng đến giờ vẫn may không sao", anh Duy bày tỏ, tiết lộ thêm rằng những ngày này, khi Hằng tới phòng tập, mọi người đều để ý, xin chụp hình chung.

Hoàng Hằng nhận vài chục nghìn yêu cầu kết bạn Facebook sau khi sự việc lan truyền.

Hoàng Duy cho biết Hoàng Hằng hiện theo học 3 lớp tại CLB, với hai lớp Jiu-jitsu và một lớp MMA (võ tổng hợp). Cô hiện là học sinh của HLV Trịnh Xuân Anh - Vô địch Jiu-jitsu Đông Nam Á 2024.

"Hằng đặc biệt chăm chỉ, là một người rất đam mê võ thuật. Mỗi tuần, bạn ấy đến CLB tập 4-5 ngày, có hôm cả sáng lẫn chiều. Kỹ năng của Hằng cũng rất tốt, từng giành huy chương bạc khi tham gia một giải phong trào. Đối với một người không phải VĐV chuyên nghiệp, năng lực như vậy là rất tốt", anh Duy nhận xét.

Trước đó, chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hoàng Hằng cho biết cô theo tập bộ môn Jiu-jitsu từ năm 2021, đồng thời luyện cả MMA. Việc tập luyện với cô chỉ nhằm rèn luyện sức khỏe, không có định hướng thi đấu. Công việc chính của Hằng là nhân viên văn phòng.

Hoàng Hằng hiện học MMA và Jiu Jitsu.

Phụ nữ nên học võ để tự vệ

Vietnam Top Team được Hoàng Duy thành lập 5 năm trước, dạy nhiều môn võ khác nhau như Jiu-jitsu, MMA, Boxing, Kickboxing, vật. Trước đây, CLB đã thu hút rất đông học viên là nữ, chiếm 40%, chia đều ở các bộ môn.

Những ngày qua, số lượng các bạn nữ nhắn tin muốn theo học tăng vọt. Theo chủ CLB, đây là tín hiệu đáng mừng.

"Tôi thấy các bạn nữ muốn học võ, biến đây thành phong trào là điều rất đáng mừng. Học võ là để bảo vệ mình, giúp nhanh nhẹn, tự tin và kỷ luật. Hành trình tập luyện quan trọng hơn, mang lại cho mình nhiều thứ", anh nói.

Theo Hoàng Duy, ngày càng nhiều bạn nữ quan tâm đến học võ là tín hiệu đáng mừng.

Nói riêng về MMA, Hoàng Duy cho biết đây là môn đối kháng toàn diện, nơi võ sĩ có thể sử dụng nhiều kỹ thuật chiến đấu khác nhau như đấm, đá, vật, khóa siết… để hạ gục đối thủ. Chính tính chất "tự do" trong việc sử dụng đòn thế khiến MMA trở thành một trong những môn võ thực tế, khốc liệt và hiệu quả.

Không giống các môn võ truyền thống thường bị ràng buộc bởi quy tắc cố định, MMA cho phép võ sĩ tận dụng mọi kỹ thuật hợp lệ miễn là không vi phạm luật thi đấu. Cũng nhờ đó, môn võ này nhanh chóng phát triển trên toàn cầu, đặc biệt thông qua các giải đấu đình đám như UFC (Ultimate Fighting Championship), ONE Championship…

Theo anh, môn võ này dễ tập. "Mọi người nghĩ MMA quá nhiều kiến thức nhưng thật ra không phải. Học gì cũng vậy, sẽ có nhiều giai đoạn, tùy từng đối tượng. Người mới thì giáo trình kiểu khác, đã có nền tảng võ thì học nhàn hơn nhiều. MMA cũng đỡ nhàm chán hơn nhiều môn khác", anh nói, khuyến khích mọi người học để rèn luyện sức khỏe và tự vệ, quan trọng là giữ được bình tĩnh trong những tình huống dễ dẫn đến xô xát.