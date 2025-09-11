Chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh khai nguyên nhân hành hung khách hàng

Theo điều tra ban đầu, mâu thuẫn xuất phát từ năm 2021, khi chị T. thực hiện niềng răng tại phòng khám Tuyết Chinh (TP.HCM), trong lúc nóng giận, bà Chinh không kiềm chế, dùng thanh sắt đe dọa, tấn công khách hàng.

Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi), chủ phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh (quận Gò Vấp), để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Tại cơ quan điều tra, bà Chinh thừa nhận toàn bộ hành vi hành hung chị N.T.T.T. (31 tuổi, quê Đắk Lắk).

Theo lời khai, chị T. nhiều lần quay lại phòng khám để phản ánh chất lượng dịch vụ niềng răng, gây ồn ào và ảnh hưởng đến uy tín cơ sở. Trong lúc nóng giận, bà Chinh đã không kiềm chế, dùng thanh sắt đe dọa, tấn công, đồng thời làm hỏng điện thoại và kính mắt của khách hàng.

Hình ảnh bà Chinh hành hung khách hàng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy mâu thuẫn xuất phát từ năm 2021, khi chị T. thực hiện niềng răng tại phòng khám Tuyết Chinh. Sau gần 2 năm, răng bị nghiêng, thậm chí hư hại xương răng theo chẩn đoán của phòng khám khác. Dù đã tháo niềng, tình trạng vẫn không cải thiện.

Trong quá trình khiếu nại, phía nha khoa chỉ đưa ra giải pháp miễn phí cắt nướu và tẩy trắng răng, song chị T. không đồng ý, yêu cầu gặp trực tiếp bà Chinh để thống nhất hướng xử lý. Ngược lại, phòng khám yêu cầu chị phải thanh toán chi phí đầy đủ trước.

CQĐT tống đạt các quyết định đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh.

Chiều 3/9, chị T. cùng bạn đến tận nơi chờ gặp. Khi đối diện, 2 bên lời qua tiếng lại, bà Chinh đã vu cáo, chửi bới và tấn công chị T. Hình ảnh sự việc được quay lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện Công an TP.HCM trưng cầu giám định thương tích của chị T. và mức độ thiệt hại tài sản, làm cơ sở để xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, Bộ Y tế cũng đã có văn bản chỉ đạo Sở Y tế TP.HCM vào cuộc xác minh làm rõ. Ngày 8/9, đoàn công tác Sở Y tế, UBND phường Hạnh Thông (TP.HCM) đã đến kiểm tra phòng khám nha khoa Tuyết Chinh và nhận định có dấu hiệu chưa đảm bảo về chuyên môn kỹ thuật, cơ sở vật chất và nhân sự hành nghề. Một số cá nhân ở phòng khám chưa có giấy phép hành nghề, nhưng vẫn tham gia hoạt động khám chữa bệnh. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu tạm ngưng toàn bộ hoạt động khám, chữa bệnh tại phòng khám Tuyết Chinh cho đến khi có kết luận cuối cùng, đồng thời đề nghị cơ sở bổ sung hồ sơ, giải trình bằng văn bản và chỉ được quảng cáo dịch vụ trong phạm vi danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt. Riêng Sở Y tế TP.HCM cũng đã kịch liệt lên án phản đối hành vi này của chủ cơ sở đối với khách hàng...