Chủ Incheon Healthcare chỉ đạo giả danh bác sĩ BV Việt Đức, Bạch Mai

Phạm Thị Bình chỉ đạo nhân viên giả danh bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện lớn tại Hà Nội để tư vấn thăm khám, điều trị cho bệnh nhân khiến người bệnh nhầm tưởng đang được bác sĩ BV Việt Đức, Bạch Mai thăm khám, điều trị.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ án Lừa dối khách hàng, xảy ra tại Incheon Healthcare (nay là Wellness Healthcare, địa chỉ: Số 15 Nguyễn Cẩn, phường Điện Biên, tỉnh Thanh Hóa) và một số địa phương khác; đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Bình (SN 1985, là chủ chuỗi hệ thống doanh vật lý trị liệu Incheon Medical Center) có hành vi lừa dối khách hàng.

Kết quả điều tra xác định: Khoảng tháng 3/2024, bị can Phạm Thị Bình thành lập cơ sở kinh doanh vật lý trị liệu lấy tên Incheon Medical Center, địa chỉ: Số 251A Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (cũ).

Cơ sở Incheon Medical Cente ở TP Hải Dương (cũ) - cơ sở kinh doanh lừa dối khách hàng đầu tiên của Phạm Thị Bình.

Quá trình hoạt động, nhận thấy ngày càng đông bệnh nhân tìm kiếm, quan tâm đến việc điều trị bệnh viêm xoang, xương khớp nên Phạm Thị Bình nảy sinh ý định tổ chức hoạt động phòng khám, điều trị viêm xoang, xương khớp trá hình dưới danh nghĩa cơ sở kinh doanh vật lý trị liệu, massage,…

Khi thấy hoạt động tư vấn khám, điều trị các bệnh viêm xoang, xương khớp, đau dạ dày,… có hiệu quả, Bình thành lập thêm cơ sở tại các tỉnh, thành: Thanh Hóa, Hải Phòng, Nam Định, Lào Cai và Yên Bái.

Theo đó, Bình đã chỉ đạo nhân viên tại cơ sở giả danh bác sĩ chuyên khoa của các bệnh viện lớn tại Hà Nội để tư vấn thăm khám, điều trị cho bệnh nhân làm cho người bệnh nhầm tưởng đang được các bác sĩ BV Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai,… thăm khám, điều trị bệnh, từ đó người bệnh tin tưởng và mua các gói điều trị chữa bệnh về viêm xoang và xương khớp với giá khoảng 10-15 triệu đồng/gói. Các bị hại đã nộp tiền vào tài khoản cá nhân của Phạm Thị Bình hoặc nộp tiền mặt qua lễ tân.

Đối tượng Phạm Thị Bình.

Quá trình điều tra, CBCS Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Bình đã chỉ đạo lừa dối được hàng nghìn người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước với số tiền rất lớn.

Để đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị những người bị hại đã nộp tiền tại các cơ sở thuộc hệ thống Incheon do Phạm Thị Bình làm chủ, khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, theo địa chỉ: Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Thanh Hóa - Số 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; số điện thoại điều tra viên thụ lý Trần Thị Mai Thanh.

Nếu hết thời hạn điều tra nhưng người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu thì Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa không đảm bảo quyền lợi của người bị hại trong quá trình giải quyết vụ án.