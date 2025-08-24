Chủ nhà mặt phố chi tiền triệu mua quạt phục vụ người xem diễu binh

Để "tiếp sức" cho đoàn người chờ xem tổng hợp luyện, nhiều chủ nhà tại mặt đường Nguyễn Thái Học (Hà Nội) chi tiền triệu chuẩn bị sẵn sàng quạt, đồ ăn phục vụ người dân.

Các em nhỏ được người dân hỗ trợ trải chiếu nghỉ ngơi. Ảnh: Ánh Hoàng.

Từ sáng sớm 24/8, đông đảo người dân đã đổ về các con phố tại trung tâm thủ đô Hà Nội để chờ xem buổi tổng hợp luyện lần thứ 2 diễn ra vào tối nay. Thời tiết trên 30 độ C đã khiến người dân “đóng đô” trên vỉa hè cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ.

"Bỏ dép ra đi vào đây cho mát", chị Phương Anh, chủ tiệm Tranh đẹp Hoàng Hà số 139 Nguyễn Thái Học (Hà Nội) mời người dân vào trong tiệm mình ngồi.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị cho biết nhà mình đã sẵn sàng mở cửa đón mọi người từ 8h sáng.

"Lúc mới mở chỉ có lác đác nhưng đến hơn 8h thì người dân dần tập trung đông hơn. Tôi có chuẩn bị thêm bạt, nước, đồ ăn (cơm nắm, bắp, cơm tẻ) để phục vụ khoảng vài chục người, trong đó đồ ăn thì sáng nay tôi mới chuẩn bị để đảm bảo độ mới", chị Phương Anh nói.

Chị Phương Anh chuẩn bị thêm đồ ăn cho người dân từ sáng sớm. Ảnh: Ánh Hoàng.

Hôm nay, chị còn "huy động" quạt từ xưởng và chi thêm 3,6 triệu đồng mua quạt để phục vụ đoàn người chờ xem tổng hợp luyện một cách chu đáo. Còn hôm 21/8 (buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất), chị không ngần ngại hỗ trợ chỗ đi vệ sinh cũng như giấy nước sẵn sàng cho người dân.

Cách đó không xa, chị Nguyễn Thị Vũ, chủ tiệm Tranh sơn dầu Bảo Quân số 143 Nguyễn Thái Học (Hà Nội), bày tỏ do nhà ở ngay vị trí "đắc địa" nên bản thân cảm thấy hân hoan và luôn trong tâm thế hỗ trợ người dân nhiều nhất có thể.

Trong ngày hôm nay, chị ưu tiên dành riêng khoảng trống trước cửa hàng để người dân có thể thoải mái ngồi xem. "Ngày hội toàn dân nên mỗi người giúp nhau một chút", chị Vũ nói.

Có mặt tại cả 2 buổi tổng hợp luyện, chị Hoàng Thị Thắm (hiện sống tại Bắc Ninh) tranh thủ di chuyển từ 7h để kịp lên Hà Nội tìm được chỗ đẹp xem tổng hợp luyện. Đặc biệt hôm nay, ngoài chồng thì còn có 3 cháu đồng hành cùng chị.

Các chủ nhà trang bị thêm quạt cho người dân chờ xem buổi tổng hợp luyện lần thứ 2 diễn ra tối 24/8. Ảnh: Ánh Hoàng.

Chị cho biết do hôm nay đông hơn và thời tiết nắng nóng nên các bé nhà chị được chủ nhà số 143 Nguyễn Thái Học trải chiếu sẵn và mời vào trong ngồi. Chị bày tỏ niềm vui khi gặp được những chủ nhà hỗ trợ người dân hết mình.

Theo kế hoạch, chương trình tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra làm 2 đợt.

Đợt 1 diễn ra vào lúc 20h ngày 21/8; đợt 2 diễn ra vào 20h ngày 24/8. Chương trình sơ duyệt diễn ra lúc 20h ngày 27/8. Chương trình tổng duyệt diễn ra vào 6h30 ngày 30/8. Sau đó, Lễ kỷ niệm chính thức sẽ được tổ chức vào 6h30 ngày 2/9.

Để bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra các chương trình hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, chính thức, một số tuyến đường của Hà Nội sẽ bị cấm triệt để, tạm cấm và hạn chế phương tiện di chuyển.