Chủ nhà nghỉ tăng doanh thu bằng cách chứa mại dâm

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Xuân Đức (SN 1980, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi "Chứa mại dâm".

Theo tài liệu điều tra, vào chiều 20/8, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Công an phường Phương Liên tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ (ở phố Lê Duẩn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện 4 phòng của nhà nghỉ có 8 nam nữ hoạt động mua bán dâm. Tổ công tác đã đưa toàn bộ những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan công an, những phụ nữ bán dâm khai đã thường xuyên đứng ở khu vực đường Lê Duẩn, gần nhà nghỉ để chào mời khách mua dâm. Sau khi thỏa thuận xong giá mua bán dâm với khách, gái bán dâm sẽ dẫn khách vào nhà nghỉ để thực hiện hành vi bán dâm mỗi lượt 200.000-300.000 đồng.

Sau mỗi lần quan hệ tình dục với khách mua dâm, gái bán dâm phải thanh toán trả cho chủ nhà nghỉ số tiền 40.000-70.000 đồng là tiền thuê phòng. Nếu không trả số tiền này, họ sẽ không được bán dâm tại nhà nghỉ của Đức.

Qua đấu tranh khai thác, Đức khai do nhà nghỉ không có khách đến thuê phòng, nên để có thu nhập đối tượng này đã trao đổi thỏa thuận với các gái bán dâm hoạt động gần nhà nghỉ của mình về việc đồng ý để gái bán dâm dẫn khách mua dâm vào quan hệ tình dục tại nhà nghỉ do Đức quản lý và thu tiền phòng trên mỗi lượt bán dâm.

Trong ngày 20/8, mỗi gái bán dâm trên đã thực hiện 1-2 lần bán dâm và đã trả tiền thuê phòng cho Đức. Cơ quan Công an kiểm tra phát hiện 4 phòng đang có hoạt động mua bán dâm.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Đặng Xuân Đức để xử lý theo quy định; đối với những người có hành vi mua bán dâm, cơ quan điều tra đã áp dụng xử phạt hành chính.

