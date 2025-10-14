Chủ nhà viral khắp MXH sau clip mặc đồ lót, truy đuổi kẻ đột nhập

Một người đàn ông ở Melbourne, Australlia gây chú ý khi kể lại khoảnh khắc ông đuổi theo, khống chế một thiếu niên cố đột nhập vào nhà mình và buộc tên trộm phải gọi cho cảnh sát.

Chủ nhà Grant Brown kể lại sự việc trên chương trình Today.

Grant Brown, 40 tuổi, sống tại khu vực Hawthorn (Melbourne), cho biết ông nghe thấy tiếng động trong nhà vào khoảng 3h30 sáng. Khi kiểm tra tầng trệt, ông bắt gặp hai thiếu niên đang lục lọi đồ đạc.

“Tôi muốn khiến chúng hoảng sợ nên bắt đầu la lớn rồi đuổi theo”, Brown kể trên chương trình Today sáng 13/10. “Một người cố nhảy qua hàng rào nhà hàng xóm để chạy vào hẻm nhưng bị kẹt ở ngõ cụt, tôi kéo hắn xuống khi hắn đang leo nửa chừng”.

Brown đã đuổi kịp và khống chế một trong hai thiếu niên, 15 tuổi. Vì không mang theo điện thoại, ông bắt chính nghi phạm phải tự gọi cảnh sát.

“Tôi kéo áo người này lên để xem có mang vũ khí không, thì hắn nói ‘Đừng làm đau tôi, anh gọi cảnh sát đi’. Tôi nói ‘Được, mày gọi’, rồi lấy điện thoại của hắn để quay số. Tôi giữ tên trộm lại cho đến khi cảnh sát tới”.

Clip ghi lại cảnh Grant Brown đuổi theo và tóm gọn tên trộm.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh nhà hàng xóm ghi lại. Người dân quanh khu phố sau đó đã đặt biệt danh cho Brown là “Captain Underpants”, giống nhân vật trong bộ truyện và phim thiếu nhi nổi tiếng. Cái tên này cùng đoạn clip cũng nhanh chóng viral, được tìm kiếm trên các mạng xã hội.

Brown cho biết hai thiếu niên nói rằng họ “đi chạy bộ”, nhưng ông tin rằng họ đang cố trộm xe của mình. Cảnh sát sau đó cũng bắt được thiếu niên còn lại, 14 tuổi.

Cả hai bị thẩm vấn và truy tố vì hai vụ đột nhập có tình tiết tăng nặng, trong đó có một vụ xảy ra lúc 2h30 sáng cùng ngày tại đường Elphin Grove gần đó. Trong vụ này, một người dân bị đánh thức bởi tiếng chó sủa và phát hiện một thiếu niên chui vào nhà qua cửa cho chó. Chủ nhà đã đẩy nghi phạm ra ngoài và hai thiếu niên bỏ chạy.

Hiện cảnh sát đang tiến hành thủ tục để tạm giam hai nghi phạm.