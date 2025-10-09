Chủ quán khóa trái cửa, tạt xăng châm lửa đốt khiến 3 người bị thương

Ngày 9/10, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Thành Đông (TP Hải Phòng) xác nhận vụ việc tạt xăng do mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn, khiến 3 người bị bỏng.
Theo đó, khoảng 20h ngày 8/10, ông Đỗ Mạnh H. (SN 1975) và vợ là Nguyễn Thị H. (SN 1980, cùng trú tại phường Thành Đông) đến quán của Nguyễn Trí D. (SN 1974, trú phường Hải Dương, Hải Phòng) trên đường Nguyễn Trãi (phường Thành Đông) để giải quyết việc chung tiền làm ăn trước đó.
|
Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV.
Tại đây, 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông D. khóa cửa ra vào, lấy can xăng đã được chuẩn bị sẵn tạt về phía vợ chồng ông H. rồi châm lửa.
Hậu quả, cả ba người đều bị bỏng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội).
Cũng theo lãnh đạo phường Thành Đông, vụ việc xảy ra gần trụ sở Công an phường, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức dập lửa, phá cửa đưa 3 người ra ngoài. Ngọn lửa được khống chế kịp thời, không gây ra hỏa hoạn lớn.
Vụ việc đang được cơ quan công an địa phương điều tra làm rõ.
