Chủ quán Michelin nổi tiếng Thái Lan đối mặt án tù

Sau khi bị một YouTuber khiếu nại việc tự ý chế biến phiên bản nâng cấp có giá cao hơn của món trứng chiên thịt cua, chủ nhà hàng Jay Fai bị phạt tiền, thậm chí khả năng ngồi tù.

Bà Jay Fai bị phạt tiền liên quan đến món trứng chiên thịt cua trứ danh. Ảnh: Timeout.

Bà Jay Fai (82 tuổi), người đứng sau nhà hàng đạt sao Michelin cùng tên ở Bangkok, bị phạt 2.000 baht ( 61 USD ) và có thể phải ngồi tù sau khi một YouTuber phàn nàn việc bị tính hóa đơn 4.000 bath ( 122 USD ) cho món ăn nổi tiếng của nhà hàng này ngày 15/8, theo Channel News Asia.

Cụ thể, Peachii, YouTuber sống tại London có 1,61 triệu người đăng ký, chia sẻ trên X rằng cô đã gọi món trứng chiên thịt cua trứ danh của quán - giá trên thực đơn là 1.500 baht ( 46 USD ).

Tuy nhiên, cô sốc khi bị tính tiền cho phiên bản "nâng cấp" thịt cua của món này mà không được hỏi ý kiến trước. Peachii và một người bạn được một khách quen của quán tên là Pattarapha Chadit mời dùng bữa tại quán ăn. Bà Jay Fai đã nhận ra vị khách và tự tay nấu những món nhóm thực khách đã gọi, bao gồm cả món trứng chiên thịt cua nâng cấp, mà không hề hỏi trước.

"Tôi đã không giải thích điều này với bạn tôi, nên đã xảy ra hiểu lầm. Đó chỉ là món ăn đặc biệt dành cho khách quen hoặc khách VVIP thôi", Pattarapha Chadit nói.

Món trứng chiên thịt cua giúp quán ăn của bà Jay Fai nổi tiếng. Ảnh: Bangkok Post.

Trước đó, bài đăng của Peachii lan truyền rộng rãi và cuối cùng khiến Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jatuporn Buruspat yêu cầu Cục Thương mại Nội địa (DIT) vào cuộc.

Tổng Giám đốc DIT Wittayakorn Maneenetr cho biết bà Jay Fai đã nộp phạt hôm 21/8 nhưng các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để xác định xem món ăn có thực sự bị định giá quá cao hay không, theo Bangkok Post. Tại Thái Lan, việc định giá quá cao có thể bị phạt tù lên đến 7 năm hoặc phạt tiền lên đến 140.000 baht ( 4.290 USD ), hoặc cả hai.

Ông Wittayakorn cho biết các quan chức đã yêu cầu nhà hàng cung cấp thông tin chi tiết về các thành phần và các chi phí khác để xác định xem giá cả tại nhà hàng có hợp lý hay không.

Quán ăn nhỏ của bà Fai nằm ở quận Phra Nakhok, Bangkok, nổi tiếng kể từ khi trở thành quán ăn đường phố đầu tiên ở Bangkok nhận 1 sao Michelin vào năm 2018 và duy trì danh hiệu từ đó đến nay. Nhiều tín đồ ẩm từ khắp nơi trên thế giới xếp hàng nhiều giờ để được thưởng thức món trứng cuộn cua trứ danh của bà chủ.