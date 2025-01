Chủ quán phở bị khởi tố vì tổ chức đốt pháo tại tiệc sinh nhật

Lê Thanh Khoa (SN 1990) là chủ quán phở tổ chức sinh nhật, mời rất đông bạn bè đến dự, trong đêm khuya còn đốt pháo hoa trên Quốc lộ 1A, thu hút nhiều người nhảy múa, quay phim và chụp ảnh.

Ngày 19/1, Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố 13 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là các bị can liên quan đến vụ đốt pháo hoa xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn thuộc Phường Nhị Mỹ (thị xã Cai Lậy).

Các bị can, gồm: Lê Thanh Khoa (SN 1990, chủ quán phở); Trần Anh Dùng (SN 1989), Nguyễn Khánh Duy (SN 2003), Trần Mai Trường Ân (SN 1990), Lê Vũ Luân (SN 1996), Đặng Nguyễn Nhật Quang (SN 2000), Nguyễn Chí Thành (SN 1996), Lương Quốc Duy (SN 2001), Hồ Hải Luân (SN 1982), Nguyễn Thị Thúy An (SN 1998), Phạm Tấn Phát (SN 1997, tất cả cùng ngụ thị xã Cai Lậy), Phan Văn Cường (SN 1983) và Nguyễn Quốc Thắng (SN 1996, cùng ngụ huyện Tân Phước).

Các bị can trong vụ đốt pháo hoa bị bắt tạm giam để điều tra.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tra mở rộng, xác định hành vi, mức độ vi phạm của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định.

Như Báo CAND đã thông tin tối 9/1, Khoa tổ chức sinh nhật tại quán phở ven Quốc lộ 1A thuộc phường Nhị Mỹ, mời hơn 100 người thân và bạn bè trong và ngoài tỉnh đến dự. Trong khi tổ chức tiệc, Khoa có mở dàn nhạc âm thanh lớn để ca hát, nhảy múa trong khuôn viên nhà.

Đến 22h cùng ngày, Dùng lấy 5 hộp pháo hoa để trên dải phân cách Quốc lộ 1A đốt, gọi là "giúp vui" cho buổi tiệc. Khi pháo hoa nổ, có khoảng 20 người chạy ra nhảy múa, quay phim và chụp ảnh, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, gây mất trật tự công cộng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Cai Lậy giải tán đám đông, triệu tập các đối tượng về trụ sở Công an thị xã để làm việc.