Chủ quan với bệnh, người đàn ông gánh hậu quả sau nhiều năm

Từ chối phẫu thuật nhiều năm, bệnh nhân ở Hải Phòng phải nhập viện trong tình trạng tiểu máu, nhiễm khuẩn nặng vì khối phì đại tuyến tiền liệt nặng gấp 20 lần kích thước bình thường.

Ông P.V.S. (77 tuổi, Hải Phòng) có tiền sử tăng huyết áp và phì đại tuyến tiền liệt kéo dài. Sau ca mổ cắt trĩ gần đây, ông xuất hiện tình trạng tiểu ra máu chỉ sau 9 ngày. Gia đình lập tức đưa ông đi cấp cứu với chẩn đoán sốt, nhiễm khuẩn E.Coli.

Dù được điều trị tích cực, tình trạng vẫn không cải thiện, đồng thời phát hiện thêm viêm đuôi mào tinh hoàn hai bên. Ông được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và Nam học, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tăng huyết áp, tiểu máu, nhiễm khuẩn tiết niệu nặng. Khám lâm sàng cho thấy tuyến tiền liệt phì đại bất thường, kèm khối cứng ở tinh hoàn và mào tinh hoàn. Để kiểm soát nhiễm khuẩn, các bác sĩ phải rửa bàng quang liên tục bằng dung dịch Betadine.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Thượng Việt, Trưởng khoa, ông S. từng được chỉ định phẫu thuật từ lâu nhưng liên tục từ chối, chỉ lựa chọn đặt ống thông tiểu để giảm triệu chứng. Sau mổ cắt trĩ, ống thông tiểu đã gây chảy máu tại tuyến tiền liệt vốn phì đại nghiêm trọng, nặng tới 484 g - trong khi kích thước bình thường chỉ khoảng 20-30 g và phì đại nặng thường gặp ở người cao tuổi cũng chỉ khoảng 80 g.

Hình ảnh tuyến tiền liệt phì đại nghiêm trọng, nặng tới 484 g. Ảnh: BVCC.

Do khối phì đại chiếm toàn bộ vùng tiểu khung, ca phẫu thuật gặp nhiều khó khăn vì phạm vi thao tác hẹp, diện bóc tách rộng, nguy cơ chảy máu cao. Tuy vậy, nhờ nỗ lực của ê-kíp, ca mổ thành công. Sau 5 ngày, bệnh nhân hồi phục tốt, sức khỏe ổn định và chuẩn bị xuất viện.

"Trường hợp này rất hiếm gặp. Nguyên nhân chính từ bệnh nhân trì hoãn phẫu thuật sớm, khiến tuyến tiền liệt ngày càng to, chèn ép niệu đạo, gây bí tiểu và nhiễm khuẩn tiết niệu nặng. Nếu được can thiệp sớm, chỉ cần mổ nội soi laser với mức độ xâm lấn tối thiểu, ít biến chứng và hồi phục nhanh hơn nhiều", bác sĩ Việt nhấn mạnh.

Phì đại tuyến tiền liệt là bệnh lý phổ biến ở nam giới lớn tuổi, gây khó tiểu, tiểu không hết, tiểu nhiều về đêm. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến bí tiểu, tiểu máu, sỏi bàng quang, thậm chí suy thận mạn.

Bác sĩ Việt khuyến cáo nam giới trên 50 tuổi nếu gặp các rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu rắt, tiểu nhiều lần về đêm cần đến cơ sở chuyên khoa ngoại niệu để được thăm khám, tư vấn. Việc phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả, tránh biến chứng nguy hiểm và khó khăn cho phẫu thuật sau này.