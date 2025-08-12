Chủ quan với bệnh, thiếu niên ở TP.HCM ra đi trong tiếc nuối

Bệnh nhi ở TP.HCM nhập viện trong tình trạng sốc nặng do sốt xuất huyết phát hiện muộn, khiến việc cứu chữa gặp nhiều khó khăn và diễn biến xấu.

Bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến khó lường. Ảnh: Pexels.

TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, cho biết bệnh nhi tuổi vị thành niên, nhập viện trong tình trạng sốc nặng do sốt xuất huyết được phát hiện muộn.

Theo bác sĩ, bệnh nhi ở tuổi vị thành niên nên có khả năng tự cảm nhận triệu chứng mệt mỏi. Tuy nhiên, bé vẫn nói với người nhà rằng mình không cảm thấy mệt, khiến gia đình chủ quan. Họ chỉ cho bé uống nước, ăn cháo và theo dõi tại nhà.

Khi bé tím tái, chân tay lạnh, gia đình mới vội đưa đi cấp cứu. Trên đường đến bệnh viện, tình trạng bé nhanh chóng trở nên nguy kịch, rơi vào sốc sâu và ngưng tuần hoàn, hô hấp. Bé được đưa vào một bệnh viện gần đó để hồi sức tích cực, tiêm thuốc, đồng thời gọi đội cấp cứu ngoại viện hỗ trợ chuyển gấp đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bé được áp dụng các biện pháp tối khẩn cấp như thở máy, lọc máu liên tục, truyền máu, huyết tương và chế phẩm tiểu cầu. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực cứu chữa, bé không qua khỏi, để lại nỗi xót thương sâu sắc.

Bác sĩ Tuấn nhấn mạnh trường hợp này là lời cảnh báo về việc cần phát hiện sớm và theo dõi kỹ các dấu hiệu nặng của sốt xuất huyết, đặc biệt ở trẻ vị thành niên, nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc.

Dấu hiệu nhận biết sốt xuất huyết:

Sốt cao đột ngột kéo dài 2-7 ngày

Đau đầu, đau cơ, đau khớp

Mệt mỏi, chán ăn

Nổi ban đỏ trên da

Chảy máu chân răng, chảy máu dưới da hoặc xuất huyết niêm mạc

Đau bụng, nôn ói, khó thở (dấu hiệu cảnh báo nặng cần cấp cứu ngay)

Khi thấy trẻ có các dấu hiệu này, người nhà cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.