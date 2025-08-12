Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ quan với bệnh, thiếu niên ở TP.HCM ra đi trong tiếc nuối

  • Thứ ba, 12/8/2025 18:55 (GMT+7)
Bệnh nhi ở TP.HCM nhập viện trong tình trạng sốc nặng do sốt xuất huyết phát hiện muộn, khiến việc cứu chữa gặp nhiều khó khăn và diễn biến xấu.

Bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến khó lường. Ảnh: Pexels.

TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, cho biết bệnh nhi tuổi vị thành niên, nhập viện trong tình trạng sốc nặng do sốt xuất huyết được phát hiện muộn.

Theo bác sĩ, bệnh nhi ở tuổi vị thành niên nên có khả năng tự cảm nhận triệu chứng mệt mỏi. Tuy nhiên, bé vẫn nói với người nhà rằng mình không cảm thấy mệt, khiến gia đình chủ quan. Họ chỉ cho bé uống nước, ăn cháo và theo dõi tại nhà.

Khi bé tím tái, chân tay lạnh, gia đình mới vội đưa đi cấp cứu. Trên đường đến bệnh viện, tình trạng bé nhanh chóng trở nên nguy kịch, rơi vào sốc sâu và ngưng tuần hoàn, hô hấp. Bé được đưa vào một bệnh viện gần đó để hồi sức tích cực, tiêm thuốc, đồng thời gọi đội cấp cứu ngoại viện hỗ trợ chuyển gấp đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bé được áp dụng các biện pháp tối khẩn cấp như thở máy, lọc máu liên tục, truyền máu, huyết tương và chế phẩm tiểu cầu. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực cứu chữa, bé không qua khỏi, để lại nỗi xót thương sâu sắc.

Bác sĩ Tuấn nhấn mạnh trường hợp này là lời cảnh báo về việc cần phát hiện sớm và theo dõi kỹ các dấu hiệu nặng của sốt xuất huyết, đặc biệt ở trẻ vị thành niên, nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc.

Dấu hiệu nhận biết sốt xuất huyết:

  • Sốt cao đột ngột kéo dài 2-7 ngày
  • Đau đầu, đau cơ, đau khớp
  • Mệt mỏi, chán ăn
  • Nổi ban đỏ trên da
  • Chảy máu chân răng, chảy máu dưới da hoặc xuất huyết niêm mạc
  • Đau bụng, nôn ói, khó thở (dấu hiệu cảnh báo nặng cần cấp cứu ngay)

Khi thấy trẻ có các dấu hiệu này, người nhà cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Mục Sức khỏe giới thiệu cuốn sách Tầng giếng sâu – cuốn sach mang tới cho người đọc một cái nhìn đầy đủ và sâu sắc hơn về những ảnh hưởng của "nghịch cảnh thời thơ ấu" (ACE) với sức khỏe tinh thần của con người.

Nguyễn Thuận

