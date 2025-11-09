Đoàn Quốc Việt (SN 2003, thường trú tại Hà Nội, chủ tài khoản TikTok "Dù Bầu Trời") bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Tại cơ quan điều tra, Đoàn Quốc Việt đã bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi về hành động sai trái, vi phạm pháp luật của mình.

Đoàn Quốc Việt kể lại: "Một hôm em đi làm về thì thấy tài khoản Tiktok "Tàng Keng Ông Trùm" có nhắn tin cho em để khoe về "video chửi tục người miền Nam" đã lên xu hướng rồi, em cũng nhìn thấy và em có bắt chước".

Trong quá trình Việt bắt chước làm theo, Việt đã đăng tải lên trên kênh Tiktok của Việt là "Dù Bầu Trời" 2 nội dung, chủ đề thứ nhất là đề cập đến người miền Nam và chủ đề thứ hai là nói đến người miền Bắc, với những lời lẽ chửi bới, miệt thị.

Đoàn Quốc Việt, chủ tài khoản TikTok "Dù Bầu Trời", bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi.

"Trong quá trình em đăng các clip ấy lên mạng TikTok, em không nhận được cảnh báo nào của TikTok… Em có để các clip được 2 ngày, xong rồi em mới thấy hàng xóm với cả vợ con nói thì em có lên chủ động xóa đi 1-2 hôm sau là em thấy chủ tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm" bị Công an TP.HCM bắt giữ...

Em cũng nhận được cái sai của em rồi… Mọi người ở miền Nam cho em xin lỗi đến tất cả mọi người và mọi người ở miền Bắc cho em gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người ạ. Đừng ai bắt chước giống em để đánh mất đi cả tuổi trẻ. Và em cũng mong giới trẻ đừng có học theo em mà để mất đi cả tương lai", Đoàn Quốc Việt nói.

Trước đó, ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Điệp về cùng hành vi nêu trên. Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản TikTok "Dù Bầu Trời" do Đoàn Quốc Việt quản trị, sử dụng, thường xuyên đăng tải các video clip có nội dung kích động, miệt thị, xúc phạm, gây chia rẽ vùng miền và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Các video do Đoàn Quốc Việt đăng tải đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Kết quả điều tra xác định: xuất phát từ động cơ muốn "ăn theo" và bắt chước tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm" để tăng tương tác, Đoàn Quốc Việt đã cố ý đăng tải các video clip có nội dung vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 và điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018, cụ thể là "phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc" và "xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác".