Chủ tài khoản TikTok 'Tàng Keng Ông Trùm' bị bắt

Với mục đích “câu like”, “câu view” và tìm kiếm sự nổi tiếng, Điệp đã đăng tải các video có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh phía Bắc.

Ngày 25/10, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Anh Điệp (sinh ngày 2/4/1995, trú tại tổ dân phố Đọ Xá, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm”, Lê Anh Điệp, tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.

Theo đó, tài khoản này thường xuyên đăng tải các clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh phía Bắc, đồng thời sử dụng ngôn từ miệt thị, xúc phạm người dân miền Nam, gây chia rẽ vùng miền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Những nội dung này đã tạo làn sóng phẫn nộ và lên án mạnh mẽ trong cộng đồng mạng.

Kết quả điều tra xác định, Lê Anh Điệp là người tạo lập và điều hành tài khoản TikTok nói trên. Với mục đích “câu like”, “câu view” và tìm kiếm sự nổi tiếng, Điệp đã đăng tải các video có nội dung vi phạm quy định tại Luật An ninh mạng năm 2018, trong đó có hành vi “phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc” và “xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác”.

Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Anh Điệp.

Công an TP.HCM cảnh báo người dân cần sử dụng mạng xã hội văn minh, đúng pháp luật, không đăng tải, chia sẻ hay bình luận những nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Đồng thời kêu gọi mỗi công dân hãy là người dùng mạng xã hội có trách nhiệm - đăng tải đúng, chia sẻ chuẩn, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định.