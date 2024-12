Chủ tịch 'chôm' gần 2 tỷ đồng quỹ công đoàn để chơi Bitcoin

Ngày 12/11, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Tưởng (40 tuổi, quê Quảng Ngãi) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Theo cáo buộc, năm 2017, Tưởng được bầu làm Chủ tịch Công đoàn kiêm kế toán, thủ quỹ công đoàn của Công ty TNHH Inahvina.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Tưởng đã tự ý chuyển tiền từ tài khoản của Công đoàn sang tài khoản của mình mở tại nhiều ngân hàng hoặc rút tiền mặt từ quỹ, chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến tháng 5/2022, khi Tưởng tự nghỉ việc thì bà Đặng Thị Anh Thi (Phó chủ tịch Công đoàn) phát hiện số tiền trong tài khoản Công đoàn chỉ còn hơn 3 triệu đồng, tiền mặt không còn.

Bà Thi liên hệ với Công đoàn cấp trên, được biết Tưởng chưa đóng tiền phí từ tháng 1/2020-6/2021 với số tiền hơn 694 triệu đồng; chưa đóng tiền đoàn phí từ 7/2019-4/2022 số tiền hơn 295 triệu đồng.

Sau đó, bà Thi thay mặt Công đoàn công ty TNHH Inahvina làm đơn tố cáo hành vi của Tưởng đến cơ quan công an.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Khai về lý do lấy tiền quỹ công đoàn, Tưởng cho biết do chơi Bitcoin bị thua lỗ nên làm liều.

Xét thấy, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người lao động Công ty TNHH Inahvina, nên HĐXX đã tuyên bị cáo mức án như trên.

