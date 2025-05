Chủ tịch Công ty Pha Lê thuê giang hồ vào Đà Nẵng chém cổ đông

Phòng CSHS Công an Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Chiến Thắng (SN 1974, Chủ tịch Công ty TNHH thương mại Pha Lê Quảng Nam) do liên quan đến vụ cổ đông của công ty bị chém trọng thương.

Trao đổi với báo CAND, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, cho biết các tài liệu, chứng cứ và lời khai của các đối tượng liên quan đã bị bắt trước đó cho thấy Phạm Chiến Thắng có vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ việc này. Theo đó, do mâu thuẫn trong việc làm ăn với một cổ đông khác là ông N.Đ.H (SN 1985, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng), Thắng đã bàn bạc với Trần Ngọc Anh (SN 1967, trú Hà Nội) và vợ chồng Lê Bá Vũ (SN 1979), Trần Thu Huyền (SN 1985, trú Hà Nội, đang làm ăn tại Campuchia) về việc thuê người chém ông H. Ông H khi vừa bị chém trước cửa nhà. Sau đó, vợ chồng Vũ và Huyền đã liên hệ, trả tiền mua vé máy bay, thuê phòng khách sạn cho Duy, một đối tượng có tiền án tiền sự từ Hà Nội vào Đà Nẵng để phục chém ông N.Đ.H. Khoảng 8h30 ngày 7/7/2023, ông N.Đ.H đi ăn sáng về, vừa từ ôtô bước xuống, chuẩn bị vào nhà, thì có một thanh niên lạ mặt áp sát từ phía sau, vung dao chém liền 2 nhát khiến ông H ngã quỵ, máu chảy lênh láng. Ông N.Đ.H được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị sốc do mất nhiều máu. Trên đùi bên phải bị một vết chém rất sâu, dài khoảng 20 cm. Ngón tay giữa và ngón trỏ bàn tay phải cũng bị chém gần đứt lìa. Hành vi manh động, côn đồ của các đối tượng nối tiếp một số vụ đâm chém trên phố xảy ra tại Đà Nẵng thời gian gần đây khiến dư luận tại địa phương hết sức hoang mang, lo lắng. Sau khi gây án, Duy được đồng bọn giúp sức để lập tức rời khỏi Đà Nẵng, sau đó trốn ra nước ngoài bằng đường tiểu ngạch. Với quyết tâm không để các đối tượng manh động lọt lưới pháp luật, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ nắm bắt thông tin, lần theo các manh mối để điều tra phá án, bắt 2 đối tượng hỗ trợ giúp sức cho Duy là Hùng và Việt. Trần Ngọc Anh, đối tượng truy nã bị bắt tháng 2/2025. Tiếp tục điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã xác định Trần Ngọc Anh cùng Lê Bá Vũ và Trần Thu Huyền có liên quan vụ án. Do 3 đối tượng này cũng đã bỏ trốn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã phát lệnh truy nã đặc biệt. Đến chiều 27/2/2025, phát hiện Trần Ngọc Anh vừa có mặt tại Đà Nẵng và căn hộ tại quận Ngũ Hành Sơn, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức vây bắt. Khám xét căn hộ nói trên, cơ quan Công an đã thu giữ 2 khẩu súng, hàng chục viên đạn và nhiều loại hung khí nguy hiểm được đối tượng Trần Ngọc Anh cất giữ để sử dụng cùng khoảng 30 g ma túy tổng hợp và 10 viên thuốc lắc… Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tiếp tục xác định Phạm Chiến Thắng giữ vai trò chủ mưu cầm đầu vụ việc nên khởi tố, bắt tạm giam đối tượng này. Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy nã đối với Vũ, Huyền và Duy. Như vậy, đến nay, đã có 4 đối tượng liên quan đến vụ án này bị bắt giữ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Sách về Pháp luật Cuốn sách "Bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự ở Việt Nam" sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của TAND hiện nay.

https://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/chu-tich-cong-ty-pha-le-thue-giang-ho-tu-ha-noi-vao-da-nang-chem-co-dong-i768955/