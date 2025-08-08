Chủ tịch, giám đốc lĩnh án tù vì giúp sức ông chủ Nhật Cường buôn lậu

Ngày 8/8, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt án tù giam đối với nhóm đối tượng giúp sức cho ông chủ Công ty Nhật Cường - Bùi Quang Huy buôn lậu điện thoại di động.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử là Đoàn Mạnh Phong (SN 1981, Chủ tịch Công ty CP Tiếp vận SRV); Cao Tuấn Hưng (SN 1990, Giám đốc Công ty CP Tiếp vận SRV) và Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1981, Kế toán trưởng Công ty Tiếp vận SRV). Cả 3 bị cáo đều trú tại Hà Nội và cùng bị xét xử về tội "Buôn lậu".

Quá trình xét xử cho thấy, trong thời gian từ ngày 16/11/2017 đến ngày 26/9/2018, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường) và đồng phạm đã giao dịch mua hàng hóa là điện thoại di động (iPhone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy ... ), máy tính bảng cũ, mới các loại, của 10 nhà cung cấp gồm: Anh Hung HP, Công ty Miền Tây, Chị Linh - CHT (Jupiter), Anh Mai - Hải Phòng, Công ty Unitech, Anh Tuấn SG (Megaa Deal), Anh Tiến (Lokchun), Công ty Sunbai, Công ty Rix, chị Yên - Hải Phòng.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử hồi tháng 5/2021

Sau khi thống nhất số lượng, chủng loại hàng mua bán, Bùi Quang Huy không làm thủ tục nhập khẩu theo quy định mà thuê đối tượng Hằng (hay còn gọi là "Yên Hồng Kông", "Yên Hải Phòng", "Yên HP", tiếp nhận, chuyển hàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) về sân bay quốc tế Nội Bài, Việt Nam.

Thông qua Hằng và dưới sự chỉ đạo của ông chủ Công ty Nhật Cường, Đoàn Mạnh Phong và Trần Ngọc Ánh (Phó tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) liên hệ trao đổi về việc vận chuyển hàng. Theo đó, Phong sẽ tiếp nhận hàng tại sân bay Quốc tế Nội Bài và vận chuyển về trung tâm Hà Nội giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

Giá cước vận chuyển là 300.000 đồng đến 1,3 triệu đồng mỗi thiết bị, tùy loại và theo từng thời điểm. Phong được hưởng 40-50 triệu đồng/tháng, tùy tình hình thực tế. Sau khi vận chuyển hàng xong và nhận tiền từ Công ty Nhật Cường, Phong giữ lại phần tiền công và chuyển phần tiền còn lại cho Hằng.

Để nhận hàng hóa tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Phong và Cao Tuấn Hưng sử dụng pháp nhân các Công ty TNHH Kwon, Công ty TNHH VAK, Công ty TNHH Ken Á để làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa. Các bị cáo khai báo bằng các mặt hàng khác, có thuế nhập khẩu thấp hơn.

Phong và đồng bọn đồng thời thành lập Công ty CP Tiếp vận SRV để sử dụng làm nơi tập kết hàng hóa nhập lậu trước khi giao cho Bùi Quang Huy. Nhóm Phong thuê người tiếp nhận hàng hóa từ kho ALS tại Sân bay Quốc tế Nội Bài vận chuyển về giao cho nhân viên của Công ty Nhật Cường và nhận tiền công, rồi đưa lại cho Phong.

Cơ quan tố tụng xác định Đoàn Mạnh Phong và đồng phạm đã thực hiện hành vi vận chuyển trái pháp luật hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) buôn lậu 16.976 sản phẩm (điện thoại di động, máy tính) trị giá hơn 307 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính hơn 6,9 tỷ đồng .

Ngoài ra, ngày 21/9/2018, Đoàn Mạnh Phong và Cao Tuấn Hưng sử dụng pháp nhân Công ty TNHH VAK mở 3 tờ khai hải quan, hàng hóa khai báo là sợi cáp quang, thiết bị chuyển đổi quang học. Sau khi thông quan, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan tiến hành kiểm tra thực tế, xác định hàng hóa là hơn 1.000 điện thoại iPhone các loại...

Cơ quan điều tra xác định các bị cáo tổ chức vận chuyển trái pháp luật 1.082 điện thoại bị bắt giữ, trị giá hơn 30 tỷ đồng , nâng tổng số hàng hóa Phong và Hưng nhập lậu là 18.058 sản phẩm, tương đương hơn 338 tỷ đồng ...

Sau khi vụ án được khởi tố, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn bỏ trốn và bị truy nã. Ngày 13/8/2024, Phong ra đầu thú. Sau đó, Hưng và Sơn bị dẫn độ từ nước ngoài về Việt Nam.

Đối với một số cán bộ hải quan tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, kết quả điều tra xác định, không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự. Liên quan, nhóm đối tượng thuộc Công ty Nhật Cường đã bị xét xử về tội "Buôn lậu" trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường (vụ án giai đoạn 1) và bản án đã có hiệu lực pháp luật. Riêng ông chủ Công ty Nhật Cường - Bùi Quang Huy hiện vẫn đang bỏ trốn.

Khép lại phiên xử, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đoàn Mạnh Phong 36 tháng tù, Cao Tuấn Hưng 50 tháng tù và Nguyễn Hoàng Sơn 45 tháng tù, theo tội danh bị truy tố.