Chủ tịch Toyota muốn nhập bán tải Tundra từ Mỹ

Loạt xe thương hiệu Nhật Bản sản xuất tại Mỹ như Toyota Tundra, Nissan Frontier và Honda Ridgeline có thể được nhập khẩu về đất nước mặt trời mọc.

Theo Carscoops, các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản có thể sớm cho nhập khẩu về quê nhà một lượng nhỏ bán tải và SUV sản xuất tại Mỹ.

Loạt xe bao gồm Toyota Tundra, Nissan Frontier và Honda Ridgeline nằm trong nhóm xe tiềm năng có thể được nhập khẩu về Nhật Bản, một động thái nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại với Mỹ.

Ý tưởng này nhận được sự quan tâm sau khi một thỏa thuận thương mại gần đây giữa Mỹ và Nhật Bản giúp thuế nhập khẩu giảm xuống còn 15%.

Các hãng xe Mỹ từ lâu đã gặp những khó khăn trong nỗ lực bán xe tại Nhật Bản, chủ yếu do kích thước ôtô quá lớn so với điều kiện giao thông đất nước mặt trời mọc. Nhật Bản cũng là quê hương của kei-car – dòng xe nhỏ gọn được thiết kế tuân theo các quy định nghiêm ngặt để phù hợp tình hình giao thông tại các thành phố đông đúc của Nhật Bản.

Tuy nhiên, Chủ tịch Akio Toyoda của tập đoàn Toyota gần đây bày tỏ mong muốn sẽ nhập khẩu một số mẫu xe cỡ lớn sản xuất ở Mỹ về Nhật Bản, bao gồm cả Toyota Tundra. Đây được cho là động thái giúp giảm bớt áp lực chính trị từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang thúc đẩy mở rộng thị trường ôtô và bán tải của Mỹ sang Nhật Bản.

Trên hết, viễn cảnh này chỉ có thể xảy ra nếu khách hàng Nhật Bản sẵn sàng đón nhận những mẫu xe “đậm chất Mỹ” vốn sở hữu kích thước ngoại cỡ và động cơ dung tích lớn.

Trao đổi với Nikkei Asia, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản Masanori Katayama cho rằng các thành viên không thể bán được xe trừ khi người tiêu dùng muốn mua.

“Nhưng nếu có những dòng xe hấp dẫn người tiêu dùng, thì đó không phải là ý tưởng tồi”, ông Masanori Katayama nhận định.

Trong 7 tháng đầu năm, hơn 60.000 xe do các thương hiệu Nhật Bản sản xuất ở nước ngoài đã được nhập khẩu vào đất nước mặt trời mọc. Phần lớn số xe này xuất bến Ấn Độ, nơi liên doanh Maruti Suzuki sản xuất SUV Fronx và Jimny Nomade. Honda cũng đang nhập khẩu SUV cỡ nhỏ từ quốc gia Nam Á này.

Dù vậy, việc nhập khẩu các mẫu xe thương hiệu Nhật Bản sản xuất tại Mỹ được cho là vẫn tồn tại không ít khó khăn.

Chuyên gia phân tích Yoshiaki Kawano của S&P Global Mobility lưu ý chi phí sản xuất cao, tỷ giá biến động khiến số xe Nhật sản xuất tại Mỹ có giá bán khá cao. Đây sẽ là lý do khiến xe Nhật nhập Mỹ khó có khả năng đạt được doanh số tương đương xe nhập Ấn Độ.

“Không phải là thị trường Nhật Bản không có nhu cầu đối với các mẫu xe cỡ lớn vốn phổ biến tại Mỹ. Nếu các hãng biết khai thác hình ảnh Mỹ một cách hiệu quả thì hoàn toàn có thể bán với mức giá cao”, ông Yoshiaki Kawano nhận định.

Chuyên gia này cho rằng các mẫu xe như Honda Ridgeline, Nissan Frontier, Toyota Tundra và Toyota Sienna là những cái tên tiềm năng cho hoạt động nhập khẩu ôtô từ Mỹ. Hiện, Toyota Tundra sở hữu tệp khách nhất định tại Nhật Bản, được nhập khẩu thông qua các đơn vị tư nhân.