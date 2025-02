Chủ tiệm hoa 'bé ba' ở TP.HCM hốt bạc dịp Valentine

Màu hồng, mắt đẹp là yêu cầu phổ biến khi khách order set hộp hoa kèm Baby Three dịp Valentine. Điều này buộc chủ cửa hàng phải canh mua bằng được những “bé ba” đạt tiêu chuẩn.

Hoa khô được xếp thành từng bó trên bàn. Hàng chục món đồ chơi Baby Three, Labubu được treo trên kệ trước mặt người thợ cắm hoa.

Đôi tay anh Văn Nhân, thợ cắm hoa với 10 năm kinh nghiệm, thoăn thoắt ghim những cành hoa khô vào miếng xốp đã trang trí. Chú thỏ bông Baby Three màu xám nhạt được đặt vào trung tâm chiếc hộp mica. Anh cắm thêm vài cành baby trắng và hoa hồng khô cho hộp quà thêm đầy đặn.

Bên cạnh, một nhân viên khác cũng đang chuẩn bị một phần quà màu hồng. Chị cẩn thận dán từng cành hoa khô rồi xếp thêm chiếc hộp chú Baby Three Song Ngư, thuộc dòng 12 cung hoàng đạo.

“Ngày trước Valentine thì phải làm đến 23h mới kịp đơn cho khách”, anh Nhân nói nhanh, trong khi tay vẫn thoăn thoắt cắm hoa. Những hộp hoa khô có kèm Baby Three chất đầy trên chiếc kệ sau lưng hai người thợ.

Giống như nhiều cơ sở kinh doanh hoa, quà tặng khác tại TP.HCM, tiệm hoa này cũng đang cố gắng “ăn theo” trào lưu sưu tầm các đồ chơi hot trend như Labubu, Baby Three để thu hút thêm khách hàng trong dịp Lễ Tình nhân. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chủ tiệm hoa này cho biết doanh số cửa hàng tăng đáng kể nhờ những phần quà có Baby Three phục vụ mùa Valentine năm nay.

Set hoa kèm Baby Three trở nên đắt hàng tại cửa hàng hoa khô ở quận Phú Nhuận trong dịp Valentine năm nay.

"Làm không xuể"

Lễ Tình nhân 2025, tiệm hoa khô Suri’s Concept (quận Phú Nhuận) của chị Như Thảo ghi nhận sức mua tăng hơn 50% so với năm ngoái. Đặc biệt, những hộp hoa khô bán kèm đồ chơi Baby Three là sản phẩm được yêu thích nhất.

Theo chị Thảo, nhiều khách hàng đã đặt trước cả tháng để sở hữu phiên bản Baby Three yêu thích. Hàng trăm đơn hàng với giá trị từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, có kèm theo “bé ba”, được bán ra trong Valentine năm nay.

Baby Three được bán theo dạng túi mù, đồng nghĩa với việc người mua không thể chọn trước nhân vật họ muốn. Tuy nhiên, nhiều khách hàng của chị lại muốn sở hữu một mẫu cụ thể, đặc biệt là những nhân vật màu hồng và có mắt đẹp (dora hoặc rưng).

Do đó, chị Thảo phải tìm cách mua từng mẫu lẻ trên mạng xã hội, livestream trên Douyin và nhiều nhất là mua cả kiện Baby Three để “săn” hộ khách. Công việc này nhiều khi kéo dài đến 2-3h sáng.

“Tôi nảy ra ý tưởng thêm Baby Three vào hộp hoa từ cuối năm ngoái và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Tiệm cũng khéo léo bọc quà để người nhận không thấy được bên trong, giữ nguyên cảm giác hồi họp khi ‘khui túi mù’ cho khách”, chị Thảo nói.

Hộp hoa có "bé ba" đã được khách đặt làm trong dịp Lễ Tình nhân.

Anh Văn Nhân, thợ cắm hoa hiện làm việc tại Suri’s Concept, tất bật hoàn thiện đơn hàng Valentine trong những ngày này. Trung bình, mỗi hộp quà sẽ mất khoảng một đến vài tiếng để hoàn thành. Song, với những hộp hoa phức tạp như tạo hình gấu, cún con thì sẽ mất đến cả buổi.

Những ngày bình thường, anh Nhân làm việc theo giờ hành chính, nghỉ trước 18h. Song, ở thời điểm nhu cầu thị trường cao như Valentine, 8/3, 20/10, thời gian làm hoa, gói quà có khi kéo dài đến nửa đêm.

"Lượng đơn những ngày này luôn rất cao, làm không xuể", anh cho biết.

Các hộp quà được làm sẵn tại cửa hàng ở quận Phú Nhuận.

Không phải ai cũng thích hàng "hot"

Tiệm phụ kiện, quà tặng Moss (quận Bình Thạnh) cũng được khách hàng đặt mua nhiều phần quà gói cùng Baby Three. Hình thức kết hợp nhiều sản phẩm làm đẹp, phụ kiện trong một gói quà cùng với "bé ba" đã được nơi này áp dụng từ năm ngoái.

Tuy nhiên, so với các set quà đựng trong túi giấy của năm 2024, sản phẩm năm nay được đầu tư về mặt hình thức hơn và giá cũng tăng cao. Những mặt hàng này có giá dao động từ 400.000 đồng cho đến hơn 1 triệu đồng, cao hay thấp chủ yếu tùy thuộc vào độ hiếm của Baby Three.

"Nhiều bạn nam lúng túng trong việc chọn quà Valentine sẽ có xu hướng mua những set như thế này. Tầm giá dưới 1 triệu bán khá chạy", nhân viên cửa hàng cho biết.

Các hộp quà tặng có chứa đồ chơi, túi mù ở cửa hàng phụ kiện trên đường Nguyễn Gia Trí (quận Bình Thạnh).

Hoàng Nga, người kinh doanh hoa tươi, hoa tiền online ở quận Gò Vấp, cũng gia nhập thị trường quà tặng Baby Three trong năm nay. Tuy nhiên, sự quan tâm, nhu cầu của khách hàng trong mùa Valentine này không được như Nga kỳ vọng.

"Hoa tươi vẫn là sản phẩm bán chạy nhất, tiếp đến là hoa tiền và cuối cùng là hoa kết hợp Baby Three", Nga cho biết.

Người kinh doanh online này nói thêm mỗi nhóm khách hàng ở độ tuổi và mức chi tiêu khác nhau sẽ có nhu cầu quà tặng Valentine khác nhau. "Ví dụ, Baby Three sẽ được các bạn trẻ Gen Z ưa chuộng. Còn những người lớn hơn thường sẽ thích những món quà truyền thống, phổ biến như hoa tươi", Nga nói.

Thanh Sang chọn quà cho người yêu dịp Valentine.

Thanh Sang (ngụ quận Bình Thạnh) biết đến sản phẩm hộp hoa có kèm Baby Three qua mạng xã hội khi đang lướt tìm quà Valentine. Nhớ lại người yêu cũng từng mua “bé ba” về khui, chàng trai quyết định đến tận nơi xem thử.

“Tôi thấy những hộp hoa rất đẹp còn Baby Three bên trong thì ngộ nghĩnh. Chưa biết phiên bản nào được yêu thích nên tôi tới đây lựa chọn”, anh chia sẻ.

Nhưng sau một hồi đắn đo, bàn bạc với người bạn đi cùng, cuối cùng, Thanh Sang đã chọn một hộp quà không có Baby Three. "Tôi sẽ mua hộp hoa này để tặng kèm cùng một món quà khác. Vì tôi không biết người yêu mình có quá đam mê Baby Three hay không cũng như thích món đồ chơi này trong bao lâu, nên lựa chọn như vậy sẽ an toàn hơn", anh nói.