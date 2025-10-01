Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ xe VinFast nơi bão được hỗ trợ tiền bảo hiểm, kiểm tra xe miễn phí

  • Thứ tư, 1/10/2025 22:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chủ xe VinFast tại các thành phố ảnh hưởng bởi bão số 10 được hỗ trợ chi phí miễn thường bảo hiểm và kiểm tra xe.

VinFast vừa triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng ở các tỉnh, thành gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa chịu ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi). Cụ thể, hãng xe điện Việt sẽ hỗ trợ 500.000 đồng cho mỗi chủ xe để chi trả mức miễn thường bảo hiểm trong trường hợp phương tiện bị hư hỏng.

Chương trình được áp dụng đến hết ngày 20/10, áp dụng cho toàn bộ xe xăng và thuần điện kéo về xưởng dịch vụ từ ngày 30/9 đến 5/10. Chủ xe điện tại 3 khu vực này cũng được hỗ trợ kiểm tra xe miễn phí trong giai đoạn 1/10-20/10.

Tại Hà Nội, VinFast khẳng định không thu phí chênh lệch cho dịch vụ cứu hộ với xe gặp thủy kích ở khu vực ngập nước. Chương trình hỗ trợ này là hành động thiết thực, góp phần hỗ trợ các chủ xe đang khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.

Bão Bualoi đổ bộ vào Việt Nam vào giai đoạn cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 đã gây ra vô số thiệt hại về tài sản của người dân ở khu vực Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão, mưa lớn tiếp tục xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành, gây ngập úng nặng, khiến giao thông tê liệt, một số khu vực bị cô lập do ngập sâu, ôtô, xe máy thủy kích hàng loạt.

Đan Thanh

