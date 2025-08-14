Chủ xe VinFast: 'VF 5 đi không khói bụi, dùng rẻ ngang xe máy'

Sử dụng VinFast VF 5 được 2 năm, anh Đinh Công Thắng (Thanh Oai, Hà Nội) cho rằng chiếc xe có trang bị vượt tầm giá, tiết kiệm chi phí “ngang xe máy”, phù hợp với cả gia đình.

Năm 2022, quyết định chuyển hướng sang thuần điện của VinFast được đánh giá là táo bạo, khi xe xanh vẫn còn là một khái niệm mới với thị trường ôtô Việt. Dù vậy, thương hiệu vẫn thu hút đông đảo khách hàng tiên phong, trong đó có anh Đinh Công Thắng (40 tuổi, đến từ Thanh Oai, Hà Nội).

Anh Đinh Công Thắng là khách hàng tiên phong của VinFast VF 5, đặt cọc vào cuối năm 2022 và nhận xe vào tháng 6/2023.

Sự xuất hiện của VinFast VF 5 với anh Thắng là đúng thời điểm. “Trước đó, vợ chồng tôi thuê nhà ở trong phố, nên không có nhu cầu quá lớn với ôtô. Nhưng khi quyết định về quê ở Thanh Oai sống, một chiếc xe 4 bánh trở nên cần thiết”, anh Thắng chia sẻ.

Mua ôtô lần đầu, nhưng anh Thắng sẵn sàng trải nghiệm xe điện vì nhiều yếu tố. “Nếu nói là để ủng hộ thương hiệu nước nhà cũng đúng, nhưng lý do này chỉ chiếm một phần trong quyết định của tôi. Chủ yếu là VinFast VF 5 phù hợp với tài chính và nhu cầu của gia đình”, anh Thắng cho biết.

Ở thời điểm chốt mua VF 5, anh Thắng được hưởng chính sách tiên phong và một số ưu đãi khác nên giá lăn bánh của xe (đã kèm pin) chỉ hơn 500 triệu đồng - mức giá dễ tiếp cận so với phân khúc A-SUV và với gia đình anh. Hơn nữa, yếu tố quan trọng khác là nhà anh có không gian đỗ xe, thuận tiện cho việc sạc điện.

Theo anh Thắng, thời gian đầu mua xe, anh luôn sạc pin tại nhà. “Tôi và vợ vẫn đi làm trong phố, mỗi ngày di chuyển 60-100 km cả đi và về. Trung bình mỗi tháng nếu chỉ sạc xe tại nhà, tiền điện phải chi trả khoảng 1,2 triệu đồng cho 3.000 km, không hơn chi phí sử dụng xe máy là bao. Huống chi giờ còn được miễn phí sạc tại các trạm V-Green tới 2027”, anh Thắng kể.

Do nhu cầu đi lại hàng ngày cao, chiếc VinFast VF 5 của anh Thắng đến nay đã lăn bánh hơn 77.000 km dù mới sử dụng khoảng 2 năm.

Bên cạnh đó, anh Thắng cho biết chi phí bảo dưỡng của VinFast VF 5 khá thấp. Lần bảo dưỡng xe gần nhất của anh là ở mốc 72.000 km, nhưng anh chỉ tốn khoảng 300.000 - 400.000 đồng, không có gì hỏng hóc quá lớn cần thay.

Đến với VinFast VF 5 vì yếu tố tiết kiệm, nhưng những giá trị đặc hữu của xe điện như không tiếng ồn, không khói bụi, đảm bảo sức khỏe cho gia đình đã đem lại sự hài lòng cho anh Thắng, cũng như giúp anh tự tin giới thiệu các sản phẩm của thương hiệu cho bạn bè, người thân.

“VinFast VF 5 chạy rất bốc nhưng không khó làm quen với người mới. Xe chạy đường trường rất thích, đầm chắc ở dải tốc dưới 100 km/h”, anh Thắng chia sẻ.

Với hệ thống trạm sạc được V-Green phát triển gần như phủ khắp toàn quốc, việc thực hiện chuyến đi dài ngày với những người dùng như anh Thắng không hề khó khăn, chỉ cần cân đối lịch trình nghỉ ngơi phù hợp với việc sạc điện.

Về trang bị, với một mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận, VF 5 theo đánh giá của anh có nhiều option vượt tầm tiền. “Xe có cảnh báo điểm mù hoạt động hiệu quả, camera lùi nét, sử dụng trợ lý ảo trong khi lái xe rất tiện”, anh Thắng chia sẻ.

Sau 2 năm sử dụng với hơn 77.000 km lăn bánh, nội thất chiếc VinFast VF 5 của anh Thắng vẫn còn khá mới.

Chính nhờ những trải nghiệm tốt như vậy, anh Thắng đang có kế hoạch “lên đời” mẫu xe điện VinFast tiếp theo sau 2 năm sử dụng VF 5. Anh từng cân nhắc VF 6 Plus và giờ đang tìm hiểu VF 8 Eco đã qua sử dụng, phân phối bởi Green Future (GF).

Nhờ những giá trị thiết thực và phù hợp với đông đảo khách hàng, mẫu A-SUV của VinFast đang là một trong những dòng xe bán chạy nhất thị trường, với 24.364 chiếc được bàn giao sau 7 tháng của năm 2025, chỉ xếp sau “người em” VF 3 (26.223 xe).