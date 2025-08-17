Chưa diễu binh A80, khối trưởng cao 1,85 m đã gây chú ý vì điển trai

|
Đứng trong hàng ngũ diễu binh của khối Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân, chiến sĩ Vũ Trọng Khải (sinh năm 2004) nổi bật ở vị trí khối trưởng đi đầu. Từng bước đi chuẩn xác, uy nghiêm, anh và đồng đội đang ở những ngày tập luyện cuối chuẩn bị cho đại lễ Quốc khánh 2/9. Sau các buổi hợp luyện, một số hình ảnh của Trọng Khải cũng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận hàng nghìn lượt tương tác và bình luận tán dương.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nam khối trưởng cho biết anh đang là sinh viên năm 3 của Học viện An ninh Nhân dân. Đây cũng là lần đầu tiên anh góp mặt tại một sự kiện diễu binh, diễu hành của đất nước.
"Khi được chọn vào đội hình diễu binh, tôi cảm thấy rất tự hào và vinh dự, cũng háo hức chờ ngày cùng hàng chục nghìn chiến sĩ sải bước trên quảng trường Ba Đình lịch sử", Trọng Khải chia sẻ. Trong quá trình tập luyện, nhờ chiều cao tốt 1,85 m, thân hình cân đối và thể hiện những bước đi thanh thoát, mạnh mẽ, anh được giao vị trí khối trưởng, đi đầu một khối diễu binh.
Nhiều tháng qua, Trọng Khải cùng đồng đội vượt nắng, thắng mưa, luyện tập chăm chỉ hướng đến màn trình diễn hoàn hảo nhất. Có những ngày thời tiết lên tới 39-40 độ C, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời thậm chí cao hơn, các chiến sĩ vẫn đều đặn tập luyện 6-7 tiếng mỗi ngày, sáng từ 7h đến 10h, chiều từ 15h đến 18h.
"Tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng cùng cường độ tập luyện cao khiến chúng tôi mất nước, thậm chí có người bị ngất. Đến giờ cơm, nhiều hôm tôi và đồng đội không ăn được nhiều vì kiệt sức, không ít người đã sút cân, riêng tôi tụt khoảng 5 kg. Nhưng chúng tôi động viên nhau cố gắng, bởi không phải khi nào cũng có cơ hội như thế này trong đời", anh chia sẻ.
Bên cạnh đó, điều đặc trưng của nhiều chiến sĩ tham gia diễu binh A80 là làn da đen sạm sau nhiều ngày tập ngoài trời. Dù đã dùng hết 3 tuýp kem chống nắng, Khải vẫn đen tới mức "người nhà nhận không ra". "Có hôm gọi video, gia đình tôi bất ngờ, trêu chọc vì da tôi quá đen", anh kể.
Đối với nam khối trưởng, một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất tại A80 là ngày sinh nhật 21 tuổi trùng với buổi tổng hợp luyện lần thứ 4 diễn ra ngày 16/8. Dưới cơn mưa nặng hạt, anh và đồng đội tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẵn sàng cho đại lễ.
Ngoài vẻ điển trai, chiến sĩ diễu binh còn gây ấn tượng khi có tài lẻ ca hát, chụp hình. Anh hiện là thành viên đội truyền thông, thường xuyên nhận nhiệm vụ chụp hình các sự kiện tại trường phục vụ mục đích truyền thông, quảng bá học viện.
