Chưa tới 9 tháng, Ford triệu hồi hơn 100 lần tại Mỹ

Số đợt triệu hồi của Ford tại Mỹ từ đầu năm cao hơn gần 5 lần so với Chrysler.

Theo Carscoops, Ford vừa vượt mốc 100 đợt triệu hồi tại Mỹ khi tháng 8 còn chưa kết thúc. Gần đây, tổng số đợt triệu hồi của nhà sản xuất ôtô này đã nhảy vọt từ 98 lên 104.

Chrysler - nhà sản xuất ôtô Mỹ có quy mô lớn thứ hai sau Ford - ghi nhận 21 đợt triệu hồi tại xứ cờ hoa kể từ đầu năm. Như vậy, Ford đã phát đi số lượt triệu hồi nhiều hơn gần 5 lần so với đối thủ cạnh tranh gần nhất.

Từ đầu năm, Ford đã triệu hồi xe nhiều hơn tất cả đối thủ gồm Chrysler, Volkswagen, General Motors, Mercedes, Honda và Hyundai cộng lại.

Có ba đợt triệu hồi gần nhất mà Ford thực hiện tại Mỹ liên quan đến đèn lùi có thể nhấp nháy khi bật đèn pha. Sự cố ảnh hưởng đến 22.166 bán tải Ford F-150 đời 2022.

Phần lớn số xe này được triệu hồi lần đầu, số khác thuộc diện cần triệu hồi lần thứ hai. Tùy thuộc tình hình từng xe, đại lý sẽ cập nhật phần mềm mô-đun điều khiển đèn LED, hoặc cập nhật phần mềm và thay thế mô-đun này.

Một chiếc Mustang đời 2024 cũng đang bị triệu hồi do lỗi sửa chữa trước đó. Cụm đồng hồ của xe có thể không hoạt động khi khởi động, thậm chí lúc xe đang vận hành. Do đây chỉ là sự cố phần mềm, đại lý sẽ chỉ cập nhật riêng cụm đồng hồ.

Một đợt triệu hồi khác ảnh hưởng đến 102 xe Lincoln Nautilus 2024-2025. Hệ thống đảo chiều cửa sổ tự động có thể không phản ứng chính xác khi phát hiện vật cản, chẳng hạn ngón tay, khiến cửa kính không tự dừng lại khi đang đóng. Để giải quyết vấn đề, đại lý sẽ cài đặt lại phần mềm mô-đun cho các cửa trước.

Thương hiệu Lincoln cũng triệu hồi 41.875 xe Corsair đời 2020-2022. Hồ sơ cho thấy nước có thể lọt vào các kết nối camera lùi, khiến hình ảnh không hiển thị. Để khắc phục sự cố, đại lý sẽ thay thế camera lùi và hệ thống dây dẫn.