Chuẩn bị chi trả tiền cho các trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

4 phó trưởng công an huyện ở Nghệ An tình nguyện về làm chỉ huy cấp xã

Công an tỉnh Nghệ An có 18 cán bộ là trưởng, phó phòng; trưởng, phó công an huyện xin nghỉ hưu trước tuổi. Ngoài ra, còn có 4 phó trưởng công an huyện xin về làm chỉ huy cấp xã.