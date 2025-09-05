Chuẩn tiêu thụ dưới 5 lít/100 km - xe hybrid hiện tại cũng khó đáp ứng

Dù thuộc nhóm xe xanh, không phải toàn bộ xe hybrid hiện tại ở Việt Nam có thể đáp ứng chuẩn tiêu thụ nhiên liệu 4,83 lít/100 km dự kiến áp dụng từ năm 2030.

Xe hybrid tại Việt Nam ngày càng đa dạng. Ảnh: Đan Thanh.

Trên lộ trình chuyển đổi xanh, xe hybrid thường được nhắc đến như dòng xe "bước đệm", có thể giúp khách hàng đã quen với ôtô động cơ đốt trong không bị bỡ ngỡ với cách vận hành của hệ truyền động điện.

Một trong những ưu điểm của xe hybrid còn nằm ở mức tiêu thụ nhiên liệu - thường sẽ thấp hơn biến thể thuần xăng, chủ yếu do động cơ xăng-điện hoạt động phối hợp cùng nhau thay vì động cơ đốt trong phụ trách toàn bộ.

Theo nội dung dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia mới, các hãng sản xuất lắp ráp và nhập khẩu ôtô sẽ phải tuân thủ hạn mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của toàn bộ các mẫu xe bán ra (gọi tắt là CAFC).

Lộ trình này nhắm đến mục tiêu vào năm 2030, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình quốc gia của đội xe con ở Việt Nam phải đạt 4,83 lít/100 km.

Không phải xe hybrid nào cũng đạt chuẩn

Theo chia sẻ từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), mục tiêu nói trên là khá khó khăn để hoàn thành với các hãng xe đang tham gia thị trường Việt.

Trong thông cáo báo chí, VAMA nhận định quy định này quá nghiêm ngặt, với khoảng 96% xe chạy xăng truyền thống và 14% xe hybrid hiện tại sẽ không thể đạt chuẩn tiêu thụ nhiên liệu 4,83 lít/100 km, dự kiến áp dụng từ năm 2030.

Trong nhóm xe hybrid đáng chú ý ở Việt Nam, Toyota Innova Cross HEV đang là mẫu xe bán chạy nhất, doanh số đạt 1.631 xe sau 7 tháng. Tuy nhiên theo thông tin do Toyota công bố, Toyota Innova Cross có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp 4,92 lít/100 km, tức cao hơn CAFC dự kiến.

Toyota Innova Cross HEV và Suzuki XL7 Hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu cao hơn chuẩn dự kiến. Ảnh: TMV, Phúc Hậu.

Đứng thứ hai trong danh sách bán chạy, Toyota Corolla Cross 1.8HEV ghi nhận doanh số lũy kế 1.432 xe từ đầu năm. Mẫu SUV cỡ B+ nhập khẩu Thái Lan có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp 3,67 lít/100 km, nằm trong nhóm "an toàn" về hạn mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình.

Suzuki XL7 Hybrid là một xe lai xăng-điện khác sẽ không đáp ứng chuẩn tiêu thụ nhiên liệu 4,83 lít/100 km theo CAFC. Cụ thể, Suzuki XL7 Hybrid tiêu thụ 5,9 lít/100 km trong điều kiện hỗn hợp.

Tương tự, Honda CR-V e:HEV RS cũng không đáp ứng chuẩn tiêu thụ nhiên liệu nói trên. Theo thông tin do hãng công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu ở chu trình tổ hợp trên phiên bản hybrid của mẫu SUV cỡ C là 4,95 lít/100 km.

Honda CR-V e:HEV RS cũng không đáp ứng chuẩn tiêu thụ nhiên liệu 4,83 lít/100 km dự kiến áp dụng từ 2030. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Ở phân khúc sedan cỡ D, Toyota Camry hiện là đại diện duy nhất cung cấp cho khách Việt các lựa chọn hệ truyền động hybrid.

Hãng xe Nhật Bản cho biết mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của Camry HEV là 4,2-4,22 lít/100 km tùy phiên bản, giúp mẫu xe này nằm trong nhóm xe hybrid sẽ đạt chuẩn tiêu thụ nhiên liệu theo CAFC.

Trong nhóm xe hybrid còn lại được VAMA thống kê doanh số, Honda HR-V e:HEV RS (4,44 lít/100 km), Toyota Yaris Cross HEV (3,8 lít/100 km), Honda Civic e:HEV RS (4,56 lít/100 km) và Suzuki Swift (4,26 lít/100 km) là những mẫu xe đạt chuẩn. Các phiên bản hybrid của Toyota Alphard và Toyota Corolla Altis có mức tiêu thụ nhiên liệu lần lượt 5,59 lít và 6,8 lít trên mỗi 100 km vận hành.

Suzuki Swift với hệ truyền động hybrid nằm trong nhóm xe đạt chuẩn tiêu thụ nhiên liệu. Ảnh: Đan Thanh.

Riêng với Kia Sorento, phiên bản HEV của mẫu SUV cỡ D có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 5,9 lít/100 km, cao hơn chuẩn quy định.

Trong khi đó, phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV) lại tiêu thụ dưới 2 lít/100 km theo công bố của hãng, do đó trở thành một trong những mẫu xe hybrid đạt chuẩn theo quy định CAFC dự kiến.

Có xe hybrid "ăn xăng như ngửi"

Trong số các dòng xe hybrid đang có mặt trên thị trường, những mẫu PHEV sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu khá thấp, thậm chí có phần trội hơn một số lựa chọn xe 2 bánh tại Việt Nam.

Chẳng hạn, Jaecoo J7 phiên bản PHEV có mức tiêu thụ nhiên liệu 1 lít/100 km theo công bố của hãng. BYD Sealion 6 thì tiêu thụ 1,1-1,4 lít/100 km tùy phiên bản khi dung lượng pin trên 25%, tăng lên thành 4,8-5,8 lít/100 km khi dung lượng gói pin xuống dưới 25%.

Các mẫu PHEV có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp.

Trường hợp của Kia Sorento như đề cập ở trên cũng là minh họa cho mức độ "ăn xăng như ngửi" của xe PHEV. Tuy nhiên để đạt được mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, các xe hybrid này cần được cắm sạc để đảm bảo dung lượng pin ở mức tối ưu, cho phép motor điện hoạt động hỗ trợ động cơ xăng một cách hiệu quả nhất.

Nissan Kicks là một dòng xe hybrid khá đặc biệt tại Việt Nam. Hệ truyền động e-Power của mẫu SUV cỡ B tiêu thụ 6,1 lít/100 km khi di chuyển ngoài đô thị, 4,6 lít/100 km trong điều kiện hỗn hợp nhưng giảm xuống còn 2,2 lít/100 km khi chỉ vận hành trong đô thị.

Nhìn chung ở thời điểm hiện tại, xe hybrid ở Việt Nam dù thuộc nhóm "xe xanh" cũng chưa thể hoàn toàn được miễn trừ khỏi quy định chung về phát thải, với chuẩn 4,83 lít/100 km dự kiến áp dụng từ năm 2030.

Do vậy, VAMA đề xuất một lộ trình linh hoạt hơn, khởi đầu với mức tiêu thụ nhiên liệu 6,7 lít/100 km đạt được vào năm 2027, sau đó giảm dần để đến năm 2030, mức tiêu thụ nhiên liệu mà ôtô tại Việt Nam phải đáp ứng là 6 lít/100 km.

Không phải xe hybrid nào cũng đạt chuẩn tiêu thụ nhiêu liệu. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

VAMA cho biết đề xuất chuẩn tiêu thụ nhiên liệu 6 lít/100 km nhận được sự đồng tình của Hiệp hội đại lý ôtô Mỹ (AAPC) và Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản (JAMA). Riêng AAPC đề xuất thêm Việt Nam nên xem xét áp dụng mức 4,83 lít/100 km vào năm 2035, tức trễ hơn 5 năm so với kế hoạch hiện tại.

Cùng với ôtô điện, xe hybrid vẫn là nhóm xe đóng vai trò quan trọng trên lộ trình đạt trung hòa carbon tại Việt Nam vào năm 2050. Dự kiến trong tương lai, thị trường Việt sẽ đón thêm nhiều lựa chọn xe hybrid mới ở nhiều phân khúc, chẳng hạn sedan cỡ B hay MPV giá rẻ.