Chung cư ở TP.HCM gây xôn xao vì 'cấm cư dân gửi xe điện dưới hầm'

Thông báo không nhận trông giữ các loại xe điện tại hầm của một chung cư tại phường Tân Sơn khiến nhiều người thắc mắc. Tuy nhiên, ban quản lý khẳng định đã thông qua ý kiến cư dân.

Những ngày qua, thông tin chung cư Tân Phước (phường Tân Sơn, TP.HCM) "cấm cư dân gửi xe điện tại khu vực hầm" gây xôn xao mạng xã hội.

Theo đó, trong thông báo được gửi tới đơn vị phụ trách việc trông giữ xe cho chung cư ngày 23/7, ban quản lý đưa ra lý do là việc gửi ôtô điện tại hầm xe tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy do đặc thù liên quan đến hệ thống pin, ắc quy và việc sạc điện không đúng quy định.

"Vì lý do đảm bảo an toàn cho chung cư Tân Phước, kể từ ngày 23/7/2025, ban quản lý yêu cầu Công ty TNHH MTV DV Tân Sơn Phát không nhận giữ các phương tiện sử dụng điện (bao gồm xe đạp điện, xe máy điện, ôtô điện) tại khu vực hầm xe chung cư Tân Phước", thông báo ghi.

Nhiều người bày tỏ sự hoang mang, thắc mắc trước quy định tại chung cư này. Họ cho rằng việc không cho cư dân gửi xe điện dưới hầm là không hợp lý khi TP.HCM là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển giao thông xanh, thành phố xanh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện ban quản lý chung cư Tân Phước xác nhận có đưa ra thông báo như mạng xã hội lan truyền. Tuy nhiên, việc không gửi xe điện ở hầm đã được ban quản lý lấy ý kiến, thống nhất với cư dân, không phải ban quản lý tự ý ngăn cấm.

"Chúng tôi đã được khoảng 80% cư dân chung cư đồng thuận và thực hiện việc này từ trước Tết Nguyên đán vừa qua", bà nói.

Người đại diện cũng cho biết hoạt động trông giữ xe của cư dân do phía ban quản lý chung cư và một bên thứ ba là Công ty TNHH MTV DV Tân Sơn Phát kết hợp thực hiện.

Thông báo về việc không nhận trông giữ xe điện của chung cư Tân Phước, TP.HCM. Ảnh: NVCC.

Trước đây, vì thiết kế hầm không có ổ điện, một số hộ dân đem xe điện lên tận nhà sạc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, ban quản lý chung cư lấy ý kiến, đưa nhóm xe điện ra chỗ khác. Hiện, các loại xe điện của cư dân chung cư được ban quản lý sắp xếp để ở một khu vực tại tầng trệt, nằm giữa tòa A và tòa C, có trang bị ổ cắm sạc.

Tuy nhiên, khoảng 10 ngày trước, một số cư dân phát hiện có 4 chiếc ôtô điện để dưới hầm xe nên báo cho ban quản lý. Phía ban quản lý cho rằng nhân viên công ty Tân Sơn Phát chưa thực hiện chặt chẽ quy định nên đưa ra thông báo vừa rồi.

"Chúng tôi cũng đã làm việc với các chủ xe và đơn vị trông giữ, tạm thời thống nhất đưa các xe này lên đường nội bộ để tạm. Trong khi đó, các loại xe xăng vẫn gửi dưới hầm như bình thường", người đại diện cho biết.

Liên quan vấn đề này, trao đổi với Tri Thức - Znews, luật sư Diệp Năng Bình, trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, cho biết theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023, người sử dụng nhà chung cư có quyền sử dụng các khu vực chung của nhà chung cư theo đúng mục đích và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác.

"Khu vực sạc điện cho xe động cơ điện được bố trí theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng. Như vậy, việc chung cư tổ chức khu vực riêng để xe điện ở tầng trệt là biện pháp phòng cháy chữa cháy (PCCC), không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó trong trường hợp trên, ban quản lý chung cư đã lấy ý kiến dân cư và được ít nhất 80% cư dân thống nhất và triển khai việc thực hiện bố trí khu vực để xe điện ở tầng trệt cho cư dân", ông Bình nói.

Luật sư Bình cũng cho biết theo quy định của Luật Nhà ở 2023, cư dân có nghĩa vụ phải tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự... Trong trường hợp ban quản lý tòa nhà đưa ra thông báo tổ chức khu vực để xe điện ở tầng trệt để đảm bảo an toàn về quy định về phòng cháy chữa cháy, cư dân có nghĩa vụ tuân thủ theo quy định mà ban quản lý tòa nhà đề ra.

Đây là thông báo chung bắt buộc toàn bộ cư dân sinh sống trong tòa nhà phải tuân thủ dù cư dân đó có đồng ý với chủ trương gửi xe ở tầng trệt mà ban quản lý đề ra. Do đó, cư dân không được tự ý để xe điện dưới hầm nếu không đồng ý với thông báo đã đưa ra.

"Ban quản lý không có quyền xử phạt hành chính đối với hành vi trên nhưng ban quản lý có thể áp dụng các biện pháp xử phạt nội bộ nếu phát hiện có vi phạm như: từ chối nhận giữ xe điện tại vị trí cấm, di chuyển phương tiện về khu vực quy định, gửi thông báo nhắc nhở nếu vi phạm xảy ra", ông Bình nhận định.