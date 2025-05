Chứng khoán Alpha, Chứng khoán KB Việt Nam và Quỹ KIM bị phạt nặng

Hai công ty chứng khoán là Chứng khoán Alpha, Chứng khoán KB và một quỹ nước ngoài là Korea Investment Management bị phạt nặng do các vi phạm trên thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha với tổng mức phạt lên đến hơn 1 tỷ đồng .

Chứng khoán Alpha dính gần chục vi phạm

Cụ thể, Chứng khoán Alpha bị phạt 85 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán (Công ty không lưu giữ đầy đủ các báo cáo phân tích chứng khoán và thị trường chứng khoán liên quan đến hoạt động tư vấn đầu tư của Công ty).

Bị phạt tiền 225 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ. UBCKNN cho biết hồ sơ và phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An do Công ty chứng khoán này thực hiện tư vấn hồ sơ chào bán không đảm bảo đầy đủ các tài liệu và nội dung theo quy định.

Chứng khoán Alpha cũng bị phạt tiền 85 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty không gửi Báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền năm 2023 đến Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) và không gửi Báo cáo đánh giá rủi ro về phòng chống rửa tiền năm 2023 đến Cục Phòng, chống rửa tiền và UBCKNN; không báo cáo UBCKNN về việc thay đổi địa điểm đặt hệ thống giao dịch trực tuyến...

Đồng thời, Công ty báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật nhiều tài liệu liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp và phòng, chống rửa tiền...

Công ty CP Chứng khoán Alpha bị phạt tới hơn 1 tỷ đồng do gần chục hành vi vi phạm.

Công ty bị phạt 150 triệu đồng do báo cáo sai lệch tỷ lệ an toàn tài chính hàng loạt kỳ báo cáo trong năm 2023; Báo cáo tình hình hoạt động giao dịch trực tuyến năm 2023 của Công ty nộp ngày 18/01/2024 không chính xác với tình hình thực tế tại Công ty.

Không chỉ vậy, Chứng khoán Alpha bị phạt 175 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay.

Trong năm 2023, Công ty đã giải ngân giao dịch ký quỹ cho Giám đốc chi nhánh; tạm ứng và thu hồi tạm ứng tiền cho một số cá nhân là thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên ban Giám đốc, Giám đốc chi nhánh. Đến ngày 28/06/2023, Công ty đã thu hồi toàn bộ các khoản tạm ứng nhưng không có tài liệu, chứng từ về việc đã, đang thực hiện hay đã mua được cổ phiếu, trái phiếu theo mục đích tạm ứng ban đầu.

Công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng do bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Bị phạt 85 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ hoặc không đảm bảo cơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện.

Bị phạt 162,5 triệu đồng do thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Như vậy, tổng mức phạt tiền đối với Công ty Chứng khoán Alpha là hơn 1,027 tỷ đồng .

Ngoài doanh nghiệp này, một công ty chứng khoán khác cũng mới nhận án phạt từ cơ quan quản lý, đó là Công ty cổ phần chứng khoán KB Việt Nam.

Theo quyết định của UBCKNN, Chứng khoán KB Việt Nam bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Cụ thể, một số phiếu nhận lệnh trực tiếp trong giai đoạn tháng 11/2023 đến tháng 10/2024 chưa có đầy đủ thông tin về thời gian đặt lệnh của khách hàng và thời gian nhận lệnh của Công ty.

Ngoài ra, doanh nghiệp này bị phạt 75 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty đã không công bố thông tin đối với các Bản án của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội về việc "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản" liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ cho vay ký quỹ của Công ty.

Tổng mức phạt tiền đối với Chứng khoán KB Việt Nam là 202,5 triệu đồng.

Quỹ KIM bị đình chỉ giao dịch 4 tháng

Trong khi đó, một quỹ ngoại cũng vừa nhận “án” phạt của UBCKNN, đó là Korea Investment Management Co., Ltd (quỹ KIM - một quỹ ngoại đến từ Hàn Quốc).

Theo đó, quỹ này bị phạt hơn 1,143 tỷ đồng do hành vi vi phạm không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Theo cơ quan quản lý, quỹ KIM - tổ chức liên quan đến ông Yun Hang Jin - Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ ETF KIM Growth VNSELECT (Mã chứng khoán: FUEKIVFS) đã bán 1 triệu chứng chỉ quỹ FUEKIVFS (tương ứng 10 tỷ đồng mệnh giá chứng chỉ quỹ FUEKIVFS) ngày 28/06/2024 và đã bán 2.858.600 chứng chỉ quỹ FUEKIVFS (tương ứng 28,586 tỷ đồng mệnh giá chứng chỉ quỹ FUEKIVFS) trong tháng 7/2024, nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Đối với vi phạm này, Korea Investment Management bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4 tháng theo quy định hiện hành.