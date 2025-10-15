Chuỗi cơm thố bị chỉ trích vì phát ngôn về thức ăn có gián, cọ xoong

Thừa nhận thương hiệu thường xuyên bị "phốt", founder Nguyễn Văn Hậu gây tranh luận khi nêu quan điểm về việc sản phẩm xuất hiện côn trùng như gián hay vật thể lạ.

Nguyễn Văn Hậu, founder thương hiệu Cơm Thố Anh Nguyễn tại sự kiện Vietnam F&B Summit. Ảnh: Vietnam F&B Summit/Facebook.

Ngày 10/10, Nguyễn Văn Hậu, founder thương hiệu Cơm Thố Anh Nguyễn, là một trong những diễn giả trò chuyện tại sự kiện về kinh doanh ẩm thực Vietnam F&B Summit.

Trong chương trình, anh gây chú ý khi có phát ngôn về vấn đề duy trì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và giữ chân khách hàng. Theo anh, rủi ro là điều khó tránh khỏi với mô hình chuỗi, đặc biệt trong lĩnh vực ẩm thực.

"Cơm Thố Anh Nguyễn cũng là một tên tuổi bị nhiều phốt nhất trên những trang như 'Hội review có tâm', bởi vì lâu lâu có những con gián, con gián Đức ấy mọi người, hay có những cái cọ xoong, nhưng tại sao vẫn tồn tại được. Bởi vì nếu như dân văn phòng hay một người hiểu biết sẽ hiểu rằng à cơ sở ấy ở Thiên Đường Bảo Sơn, còn cơ sở Duy Tân thì chắc không việc gì, thì người ta vẫn đặt", anh nói.

Phát ngôn này của Nguyễn Văn Hậu về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thu hút nhiều ý kiến tranh luận trên mạng. Nhiều người cho rằng anh đáng bị chê trách khi phát ngôn một cách bình thản, không coi trọng các tiêu chuẩn vệ sinh như vậy.

Cơm Thố Anh Nguyễn hiện có 140 cửa hàng trên cả nước. Ảnh: Cơm Thố Anh Nguyễn/Facebook.

Trước phản ứng của dân mạng, ngày 13/10, qua fanpage thương hiệu, Cơm Thố Anh Nguyễn có bài đăng chia sẻ thêm về sự kiện.

Theo đó, thương hiệu cho rằng vấn đề của các nhà hàng nói chung và Cơm Thố Anh Nguyễn nói riêng khi nhân rộng với mô hình đồ ăn nhanh Việt Nam, giá khoảng 50.000 đồng, "trên bình dân, dưới cao cấp", đôi khi vẫn gặp phải những sai sót khó tránh khỏi như chất lượng vệ sinh. Chỉ một cơ sở có vấn đề cũng có thể khiến cả chuỗi bị ảnh hưởng.

"Khi có vấn đề xảy ra, việc trước tiên là chúng tôi luôn bảo vệ đứng về phía khách hàng, luôn nhanh chóng nhất có thể để gọi điện, nhắn tin hỏi han sức khoẻ, gửi lời xin lỗi đến khách hàng, bồi hoàn bằng sản phẩm mới hoặc tiền tương đương", fanpage ghi.

Với cửa hàng để xảy ra vấn đề, thương hiệu sẽ kiểm tra, ra soát lại các khâu, từ vệ sinh, nhân sự đến quy trình làm việc và tiến hành xử lý theo cấp độ.

"Trường hợp nhẹ nhắc nhở sửa chữa, trường hợp nặng hơn cho đóng cửa đào tạo lại, trường hợp nặng hơn nữa và tái phạm nhiều lần sẽ cho đóng cửa vĩnh viễn ngừng hợp tác", thương hiệu khẳng định, đồng thời cho biết luôn lắng nghe, cầu thị, biết sai và sửa sa, cố gắng thay đổi để hoàn thiện hơn.

Cơm Thố Anh Nguyễn là hệ thống chuỗi quán cơm nổi tiếng, ra đời năm 2012 tại Hà Nội. Hiện, chuỗi có khoảng 140 cửa hàng, trong đó 20 cửa hàng do công ty trực tiếp quản lý, còn lại hoạt động theo hình thức nhượng quyền.