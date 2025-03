Chuỗi hành vi phạm tội điên cuồng của kẻ khống chế bé gái ở Bắc Ninh

Trước khi khống chế cháu bé 9 tuổi ở Bắc Ninh, đối tượng Tuấn đã thực hiện chuỗi hành vi phạm tội điên cuồng.

Như ANTĐ thông tin, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp, giải cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị đối tượng bắt làm con tin, đưa lên mái nhà; trong vụ việc xảy ra tại thôn Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ.

Diễn biến sự việc như sau: khoảng 4h ngày 27/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của Công an phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ về việc có một nam thanh niên đi xe máy vào nhà anh Trần Thanh H., ở thôn Mao Dộc, dùng 2 con dao thái thịt khống chế cháu Trần Thị Thảo T (9 tuổi) là con anh Hải.

Ngay sau khi nhận được tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, huy động lực lượng để tiếp cận giải cứu con tin. Các đồng chí: Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo CBCS Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an cơ sở thực hiện giải cứu cháu bé, bắt giữ đối tượng.

Phan Văn Tuấn dương tính với chất ma túy.

Thời điểm này, đối tượng đang điên cuồng ghì cháu T, kề dao vào cổ, sẵn sàng lấy tính mạng cháu bất cứ lúc nào. Nhận thấy đối tượng có biểu hiện rất hung hãn, không bình thường về tâm lý, có thể gây nguy hiểm cho cháu T và những người xung quanh, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng bằng mọi cách phải đảm bảo an toàn cho cháu bé, bắt giữ đối tượng.

Qua xác minh, Công an Bắc Ninh xác định đối tượng là Phan Văn Tuấn (SN 1983, trú ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng). Tên này nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự, trong đó có 2 tiền án về tội bắt giữ người trái pháp luật, đang bị Công an Hải Dương truy bắt.

Khi thấy nhiều người xuất hiện, Tuấn tỏ ra kích động, lôi xềnh xệch cháu T qua nhiều vị trí rồi đòi yêu sách, tay kè kè con dao vào cổ nạn nhân. Cháu T quá hoảng sợ, kêu khóc van xin, nhưng Tuấn nhất quyết không tha.

Lực lượng Công an quyết định triển khai những giải pháp "thỏa hiệp" để giảm áp lực tâm lý cho kẻ đang khống chế bé gái. Đúng như nhận định, sau khi được đáp ứng yêu cầu về tiền, phương tiện để chạy trốn, đối tượng Tuấn dần bình tâm, đưa cháu T xuống đất.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vài giây, khi đối tượng nhận xe máy, lơi dao khỏi cổ bé gái, lập tức, lực lượng Công an đã khống chế đối tượng, đồng thời giằng cháu bé khỏi tay gã rồi ôm cháu chạy ra xa.

Xét nghiệm nhanh, đối tượng dương tính với ma túy. Được biết, trước khi gây án ở Bắc Ninh, khoảng 23h30 ngày 26/3, Tuấn cầm 2 con dao đến nhà một người dân trên địa bàn phường Cổ Thành, TP Chí Linh, Hải Dương, mượn xe máy nhưng không được.

Đối tượng sau đó vào Trạm Y tế phường Cổ Thành rồi đi ra. Tổ công tác Công an phường Cổ Thành đã tập trung truy tìm đối tượng, đồng thời thông báo đến Công an các phường giáp ranh. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Dương đã cử tổ công tác về huyện Chí Linh hỗ trợ, truy tìm đối tượng.

Về phần kẻ khống chế bé gái; sau khi từ Trạm Y tế phường Cổ Thành đi ra, gã gặp anh Trần Mạnh C. (SN 2003, ở Đồng Tâm, Cổ Thành) đang trên đường đi làm. Tuấn đã đạp đổ xe, sau đó kề dao vào cổ, bắt anh C. chở đi trốn.

Đối tượng nói đang bị đuổi, yêu cầu anh C. chở về hướng Bắc Ninh. Khi đi đến khu vực phường Việt Hùng, thị xã Quế Võ, phát hiện xe tuần tra của Công an phường, nên anh C. đã lái xe về phía tổ công tác và truy hô. Thấy vậy, đối tượng bỏ chạy vào quán ăn đêm gần đó, cầm dao đe dọa và lấy chiếc xe máy của một vị khách.

Tiếp đó, Tuấn đi đến quán bánh mỳ nhà anh Trần Thanh H. ở thôn Mao Dộc xin ngồi nhờ. Gã đã đáp trả lòng tốt của anh H. bằng cách đóng cửa phòng, đi lên tầng 2 rồi khống chế cháu T…

CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.