Chương mới cho xe tự lái ở Mỹ

Cơ quan quản lý giao thông thuộc Chính phủ Mỹ đang trong quá trình cập nhật các tiêu chuẩn an toàn để phù hợp hơn với công nghệ xe tự lái hiện đại.

Theo Carscoops, Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) đang nỗ lực làm mới các tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới liên bang sao cho phù hợp với công nghệ lái xe tự động hiện đại.

Cơ quan quản lý giao thông Mỹ tin rằng các quy định hiện hữu đã trở nên lỗi thời, do được biên soạn từ nhiều thập kỷ trước - thời điểm mà ý tưởng về một chiếc xe tự hành vẫn được xem là thuộc về khoa học viễn tưởng.

Cụ thể, NHTSA đề xuất 4 thay đổi nhằm “điều chỉnh các tiêu chuẩn cho những phương tiện sử dụng hệ thống lái tự động và không có điều khiển thủ công.” Các thay đổi này về cơ bản nhắm đến các loại robotaxi và xe đưa đón tự hành, tương tự kiểu xe mà Zoox đang triển khai.

NHTSA cũng đang xem xét cập nhật các quy định liên quan đến trình tự chọn số của hộp số, hoạt động hệ thống sưởi và quy trình loại bỏ sương trên kính chắn gió. Các quy định khác liên quan đến hệ thống cần gạt mưa và rửa kính chắn gió, cùng với đèn chiếu sáng và thiết bị phản quang.

Theo Carscoops, nỗ lực mới nhất được xây dựng nhằm đơn giản hóa quy trình miễn trừ tại mục dành cho các phương tiện tự lái ở Mỹ. NHTSA cho biết những thay đổi này sẽ giúp “giải phóng sức sáng tạo của người Mỹ”, hướng đến ngăn chặn “một hệ thống luật lệ chắp vá gây hại giữa các bang”.

“Các tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới liên bang (FMVSS) được soạn thảo cho phương tiện có người lái, do đó cần được cập nhật cho phù hợp với xe tự hành. Việc loại bỏ các yêu cầu sẽ giúp giảm chi phí và nâng cao độ an toàn”, ông Peter Simshauser - cố vấn tại NHTSA chia sẻ.