Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

Chương mới cho xe tự lái ở Mỹ

  • Thứ bảy, 6/9/2025 11:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cơ quan quản lý giao thông thuộc Chính phủ Mỹ đang trong quá trình cập nhật các tiêu chuẩn an toàn để phù hợp hơn với công nghệ xe tự lái hiện đại.

Theo Carscoops, Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) đang nỗ lực làm mới các tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới liên bang sao cho phù hợp với công nghệ lái xe tự động hiện đại.

Cơ quan quản lý giao thông Mỹ tin rằng các quy định hiện hữu đã trở nên lỗi thời, do được biên soạn từ nhiều thập kỷ trước - thời điểm mà ý tưởng về một chiếc xe tự hành vẫn được xem là thuộc về khoa học viễn tưởng.

Cụ thể, NHTSA đề xuất 4 thay đổi nhằm “điều chỉnh các tiêu chuẩn cho những phương tiện sử dụng hệ thống lái tự động và không có điều khiển thủ công.” Các thay đổi này về cơ bản nhắm đến các loại robotaxi và xe đưa đón tự hành, tương tự kiểu xe mà Zoox đang triển khai.

xe tu lai anh 1

NHTSA cũng đang xem xét cập nhật các quy định liên quan đến trình tự chọn số của hộp số, hoạt động hệ thống sưởi và quy trình loại bỏ sương trên kính chắn gió. Các quy định khác liên quan đến hệ thống cần gạt mưa và rửa kính chắn gió, cùng với đèn chiếu sáng và thiết bị phản quang.

Theo Carscoops, nỗ lực mới nhất được xây dựng nhằm đơn giản hóa quy trình miễn trừ tại mục dành cho các phương tiện tự lái ở Mỹ. NHTSA cho biết những thay đổi này sẽ giúp “giải phóng sức sáng tạo của người Mỹ”, hướng đến ngăn chặn “một hệ thống luật lệ chắp vá gây hại giữa các bang”.

“Các tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới liên bang (FMVSS) được soạn thảo cho phương tiện có người lái, do đó cần được cập nhật cho phù hợp với xe tự hành. Việc loại bỏ các yêu cầu sẽ giúp giảm chi phí và nâng cao độ an toàn”, ông Peter Simshauser - cố vấn tại NHTSA chia sẻ.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Tesla thử nghiệm Autopilot ở 2 thành phố 'hỗn loạn' nhất thế giới

Hiện vẫn chưa rõ Tesla sẽ mang xe điện với Autopilot đến thị trường này hay không, nhưng đây chắc chắn là thử thách khó khăn với tính năng tự lái của Elon Musk.

20:16 18/8/2025

Tesla tuyển tài xế cho taxi tự lái

Không chỉ lái robotaxi của Tesla, người này còn phải thực hiện thu thập dữ liệu, viết báo cáo phục vụ mục đích nghiên cứu, huấn luyện taxi tự hành.

12:47 13/8/2025

Phúc Hậu

xe tự lái NHTSA công nghệ tự lái Zoox Tesla robotaxi

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý