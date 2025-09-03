Chuột cắn bé sơ sinh ở bệnh viện 'thành phố sạch nhất Ấn Độ'

Hai trẻ sơ sinh đã bị chuột cắn tại khoa chăm sóc trẻ sơ sinh của một bệnh viện công ở "thành phố sạch nhất Ấn Độ" khiến dư luận phẫn nộ.

Tờ Independent đưa tin những đứa trẻ sơ sinh đã được đưa vào bệnh viện Maharaja Yashwantrao Chikitsalaya ở thành phố Indore, bang Madhya Pradesh.

Trong khi một em bé được phát hiện có vết cắn của chuột ở ngón tay, em bé còn lại bị cắn ở đầu và vai, bác sĩ Ashok Yadav, giám đốc bệnh viện, nói với hãng thông tấn PTI. Hai vụ việc được ghi nhận chỉ trong vòng 48 giờ khiến nhiều người lo ngại.

"Các nhân viên đáng lẽ phải cảnh giác với vấn đề chuột", giám đốc bệnh viện chia sẻ với The Indian Express.

Chuột được nhìn thấy qua camera an ninh trong bệnh viện hàng đầu ở Ấn Độ. Ảnh: NDTV.

Các nhà chức trách cho biết sau sự việc, những đứa trẻ đã được chuyển đến một cơ sở khác và được giám sát và chăm sóc 24/24. Cả hai bé đều bị dị tật bẩm sinh. Một trong hai đã được đưa đến Maharaja Yashwantrao Chikitsalaya - cơ sở y tế công cộng lớn nhất bang này - sau khi được tìm thấy bị bỏ rơi ở quận Khargone.

Đoạn phim giám sát cho thấy một con chuột di chuyển từ giường này sang giường khác trong bệnh viện, bò qua dây điện cùng các thiết bị khác.

Bác sĩ Yadav nói với các phóng viên rằng bệnh viện đã lắp lưới sắt chắc chắn trên cửa sổ và yêu cầu người chăm sóc bệnh nhân không mang thức ăn vào trong các khu điều trị. Ông cho biết thêm một ủy ban đã được thành lập để điều tra vụ việc.

Giám đốc cho biết bệnh viện được bao quanh bởi các tòa nhà cũ, vốn đang phải đối mặt với vấn nạn chuột hoành hành và trở nên trầm trọng hơn do mưa gió mùa. "Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để giải quyết vấn nạn chuột trong bệnh viện. Đây là một bệnh viện cũ, và chúng tôi đã triển khai hai chương trình diệt chuột trước đây.

Theo ông, những người bắt chuột cũng không thể giải quyết vấn đề. Thị trường địa phương đang thiếu hụt keo bẫy chuột. "Chúng tôi sẽ sớm triển khai một chương trình diệt trừ dịch hại", ông nhấn mạnh.