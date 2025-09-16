Chút tiếc nuối với Yamaha PG-1

Yamaha PG-1 nhận một số nâng cấp, bổ sung đáng chú ý nhưng vẫn còn ít nhiều ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối.

Sau gần 2 năm kể từ thời điểm lần đầu ra mắt khách hàng Việt Nam, Yamaha PG-1 vừa được giới thiệu bản nâng cấp với những thay đổi ở tem xe, trang bị và bổ sung tính năng an toàn.

Ở bản nâng cấp, Yamaha PG-1 có giá khởi điểm 30,928 triệu đồng và cao nhất 34,855 triệu đồng cho bản Giới hạn.

Ngoại hình không đổi, trang bị nâng cấp

Nhìn tổng quan, Yamaha PG-1 ở bản nâng cấp mới nhất vừa ra mắt khách Việt không có quá nhiều thay đổi so với thời điểm chào sân lần đầu vào tháng 12/2023.

Các kích thước dài x rộng x cao của Yamaha PG-1 lần lượt 1.980 x 805 x 1.050 mm. Hai phiên bản Cao cấp và Giới hạn có chiều cao 1.055 mm.

Cụm đèn trước/sau hình tròn, đèn xi-nhan tách rời, ốp sườn màu bạc, phuộc trước ống lồng với bọc cao su, phuộc sau dạng lò xo, yên xe đôi, lốp gai địa hình là những thiết kế vẫn được duy trì trên Yamaha PG-1.

Yamaha PG-1 bản nâng cấp không có quá nhiều thay đổi ở ngoại hình. Ảnh: Phúc Hậu.

Điểm nhấn của PG-1 vừa ra mắt nằm ở bộ tem mới trên ốp hông, sở hữu các họa tiết kẻ mang hơi hướm cổ điển. Cặp lốp địa hình giữ nguyên thông số nhưng gai lốp được tối ưu hình dạng, mở rộng diện tích tiếp xúc - thiết kế được cho là giúp Yamaha PG-1 hoạt động hiệu quả hơn trên các hành trình off-road.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất ở bản nâng cấp này là cụm đồng hồ LCD hình tròn, chỉ có trên 2 phiên bản Cao cấp và Giới hạn.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS trang bị cho bánh trước cũng là một nâng cấp đáng kể vừa xuất hiện trên Yamaha PG-1. Tương tự màn hình LCD, hệ thống ABS hay đĩa phanh cỡ lớn cũng chỉ có trên các phiên bản cao của mẫu "xe chơi".

Cụm màn hình LCD dạng tròn và phanh ABS là những nâng cấp đáng chú ý. Ảnh: Phúc Hậu.

"Trái tim" của Yamaha PG-1 vẫn là động cơ 4 kỳ, một xy-lanh, dung tích không đổi 113,7 cc. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,85 mã lực tại 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Nhìn chung, bản nâng cấp của chiếc Yamaha PG-1 lần này gây chú ý nhờ cụm đồng hồ LCD hình tròn cùng hệ thống ABS. Ngoài các chi tiết này, chiếc xe máy scrambler thương hiệu Yamaha gần như không thay đổi so với bản cũ. Động cơ của Yamaha PG-1 vẫn giữ nguyên, khiến một bộ phận khách hàng cảm thấy ít nhiều tiếc nuối.

Kỳ vọng nhiều hơn

Sự kiện ra mắt Yamaha PG-1 bản nâng cấp cũng là dịp họp mặt quy mô lớn của hội chơi xe Yamaha PG-1 từ 34 tỉnh thành trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, buổi họp mặt đã quy tụ hàng trăm người dùng Yamaha PG-1, cho thấy cộng đồng "chơi" mẫu "xe chơi" này tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và nhanh đến mức nào chỉ trong gần 2 năm ra mắt.

Cộng đồng chơi xe Yamaha PG-1 tại Việt Nam phát triển nhanh chóng. Ảnh: Phúc Hậu.

Sự chú ý và quan tâm của khách hàng Việt dành cho bản nâng cấp của Yamaha PG-1 tại Việt Nam cũng vì vậy mà khá lớn. Phần đông hài lòng với phanh ABS trang bị cho xe, nhưng cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối.

Chẳng hạn, việc Yamaha PG-1 vẫn sử dụng khối động cơ 115 cc với công suất tối đa 8,85 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm được cho là khiến nhiều người có phần hụt hẫng.

"Tôi đã hy vọng Yamaha PG-1 sẽ được trang bị động cơ 155 phân khối, hoặc ít nhất là 135 phân khối để vận hành mạnh mẽ hơn. Thật tiếc vì xe vẫn sử dụng động cơ cũ", anh Đức Hiếu - một khách hàng có mặt tại sự kiện - chia sẻ.

Việc Yamaha PG-1 vẫn sử dụng động cơ 115 cc gây ra ít nhiều sự tiếc nuối. Ảnh: Phúc Hậu.

Phanh ABS là trang bị đáng chú ý trên Yamaha PG-1 bản nâng cấp. Dù là một tính năng an toàn rất được trông chờ, việc một mẫu xe máy nhắm đến mục đích sử dụng hỗn hợp - bao gồm cả off-road - trang bị thêm ABS nhưng giữ lại động cơ 115 cc đã gây ra không ít tranh cãi trong cộng đồng chơi xe.

"Cái cần nâng cấp thì không làm, cái không cần thiết lại bổ sung cho xe", một người dùng cảm thán. Với những tay lái có kinh nghiệm, phanh ABS không quá cần thiết với một mẫu xe số, trong khi nâng cấp động cơ sẽ khiến chiếc xe có khả năng vận hành khác biệt.

Vài ý kiến cho rằng nếu Yamaha PG-1 được bổ sung động cơ 155 cc, đi kèm thiết kế đầy đặn và cơ bắp hơn, mẫu xe sẽ "đắt hàng" dù giá bán có cao vài lần so với mức 35 triệu đồng như hiện tại.

Yamaha PG-1 phiên bản Giới hạn với màu Xanh camo độc quyền. Ảnh: Phúc Hậu.

Tuy nhiên nếu nhìn vào danh mục sản phẩm hiện tại của Yamaha, thật khó để tin rằng hãng xe máy Nhật Bản sẽ mang động cơ 135 cc hay 155 cc lắp vào Yamaha PG-1.

Những cái tên như Yamaha Exciter hay Yamaha XS155R đều đang vận hành bằng động cơ 155 phân khối, và Yamaha có lẽ sẽ không để các sản phẩm "giẫm chân nhau" quá nhiều. Thay động cơ cũng khiến mẫu xe này tăng giá đáng kể và khó tiếp cận khách hàng hơn.

Vẫn là mẫu xe chơi đáng mua

Dù còn không ít tranh cãi, sự thành công của Yamaha PG-1 ở khi ra mắt lần đầu vào cuối năm 2023 cho thấy mẫu xe máy scrambler này đã và đang được khách Việt khá ưa chuộng.

Thành công của bản nâng cấp vẫn cần thêm thời gian chứng minh, nhưng nhiều khả năng, quy mô hiện tại của cộng đồng chơi xe PG-1 sẽ là nền tảng để mẫu xe này tiếp tục ghi nhận sức bán tốt tại Việt Nam trong tương lai.

Bản độ Yamaha PG-1 với cảm hứng núi rừng Tây Bắc thu hút sự chú ý của khách hàng. Ảnh: Phúc Hậu.

Với giá niêm yết cao nhất gần 35 triệu đồng ở bản Giới hạn, Yamaha PG-1 vẫn là một mẫu "xe chơi" giá rẻ, dễ tiếp cận với phần lớn khách Việt. Ngoại hình và động cơ xe nhìn chung phù hợp với đa dạng nhu cầu sử dụng, từ đi phố hàng ngày cho đến các chuyến off-road nhẹ nhàng, du lịch đường xa dịp cuối tuần.

Yamaha PG-1 cũng là một mẫu xe lý tưởng để người dùng thỏa sức sáng tạo thông qua loạt nâng cấp, cải tiến cho phù hợp nhu cầu, sở thích cá nhân.

Tại sự kiện ra mắt tổ chức cuối tuần qua tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Yamaha cũng trưng bày hình ảnh nhiều bản "độ" ấn tượng của PG-1, song song với giới thiệu những bản tùy biến riêng được chính hãng thực hiện trên Yamaha PG-1 bản mới.

Với cộng đồng người dùng môtô, xe 2 bánh tại Việt Nam, Yamaha PG-1 vẫn là một mẫu "xe chơi" thú vị, dễ tiếp cận, dễ sử dụng và dễ tùy biến cho phù hợp với cá tính. Việc Yamaha PG-1 "một mình một ngựa" ở phân khúc riêng cũng giúp mẫu xe này không cần phải cạnh tranh với bất kỳ cái tên nào, dễ thuyết phục khách Việt ở tầm giá 35 triệu đồng.