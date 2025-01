Chuyển 11 trường hợp kinh doanh đa cấp dấu hiệu biến tướng đến công an

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia tăng cường kiểm tra với hoạt động kinh doanh đa cấp, phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an.

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, hoạt động quản lý bán hàng đa cấp được Ủy ban phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an.

Năm 2024, Ủy ban đã chuyển thông tin về 11 trường hợp có dấu hiệu kinh doanh đa cấp biến tướng, không phép cho Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Nam Định để theo dõi, giám sát và xử lý kịp thời.

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo công tác truyền thông, cảnh báo các mô hình kinh doanh đa cấp bất chính nhằm hạn chế nguy cơ người dân tham gia…

Đông đảo người dân tham gia bán hàng đa cấp.

Mới đây nhất, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã xử phạt Công ty Cổ phần Liên kết Việt Nam 95 triệu đồng vì các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp.

Trong năm 2024, Ủy ban cạnh tranh quốc gia cũng đã tăng cường triển khai công tác giám sát cạnh tranh, kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế trên thị trường, cụ thể là tiếp nhận và xử lý gần 200 hồ sơ thông báo tập trung kinh tế;

Đồng thời, xem xét 24 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh, bao gồm: 10 vụ việc về hành vi hạn chế cạnh tranh, 11 vụ việc về hành vi không lành mạnh và 3 vụ việc về hành vi tập trung kinh tế; đã điều tra 01 vụ việc tập trung kinh tế, 8 vụ việc không lành mạnh.

Công tác tư vấn, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người tiêu dùng cũng được quan tâm và thực hiện hiệu quả: Tổng đài tư vấn và hỗ trợ người tiêu dùng 1800.6838 đã ghi nhận 8.446 cuộc gọi đến, trong đó, các tổng đài viên của Uỷ ban đã tiếp nhận và trả lời 5.536 cuộc gọi, chiếm khoảng 78,7%. Trong số 5.536 cuộc gọi được trả lời, có khoảng 65,5% cuộc gọi liên quan đến yêu cầu tư vấn, hỗ trợ liên quan đến lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đã tiếp nhận tổng cộng 787 đơn, thư phản ánh, yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng.