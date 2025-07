Chuyến bay định mệnh của nữ phi công gốc Việt vừa tử nạn ở Mỹ

Hành trình bay vòng quanh thế giới lần thứ hai của Anh-Thu Nguyen - nữ phi công gốc Việt - đã kết thúc đầy tiếc thương sau tai nạn máy bay ở Mỹ.

Phi công Anh-Thu Nguyen qua đời trong tai nạn máy bay ở Mỹ. Ảnh: Anh-Thu Nguyen/Facebook.

Ngày 30/7, cộng đồng hàng không và hàng triệu người theo dõi mạng xã hội đã bàng hoàng trước tin dữ: Anh-Thu Nguyen, 44 tuổi, phi công gốc Việt, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay tại Greenwood, bang Indiana (Mỹ). Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài phút sau khi cô cất cánh trong hành trình bay một mình vòng quanh thế giới - chuyến đi mà cô gọi là “sứ mệnh truyền cảm hứng”.

Bi kịch trên bầu trời

Chiếc máy bay một động cơ Lancair IV-P đời 2005 do Anh-Thu điều khiển rời sân bay Indy South Greenwood lúc 10h45. Theo dữ liệu từ FlightAware, điểm đến dự kiến là một sân bay ở Pennsylvania. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi cất cánh, máy bay được nhìn thấy xoáy tròn trên không trung rồi lao xuống khu vực phía sau trạm xăng trên đường Main Street.

Nhân chứng Frank Williams cho biết: “Không có tiếng nổ hay ngọn lửa nào. Tôi lái xe đến ngay hiện trường và ngửi thấy mùi nhiên liệu. Khi đến gần máy bay, tôi biết rằng không ai có thể sống sót”.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đã bắt đầu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngay trước khi cất cánh, Anh-Thu đăng tải đoạn video trên mạng xã hội từ buồng lái: “Tôi vừa hoàn thành chặng bay đầu tiên trong hành trình bay một mình vòng quanh thế giới. Đây không chỉ là một chuyến bay. Đây là một sứ mệnh nhằm truyền cảm hứng cho thế hệ nữ phi công, kỹ sư hàng không vũ trụ và các chuyên gia STEM gốc Á kế tiếp”.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay khiến phi công gốc Việt qua đời ở Indiana (Mỹ). Ảnh: USA Today.

Tin cô qua đời nhanh chóng lan rộng, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong cộng đồng yêu hàng không và những người từng được cô truyền cảm hứng. Các bài đăng của Anh-Thu trên Instagram, Facebook và Threads tràn ngập lời tiễn biệt và tưởng niệm.

Tổ chức Asian Women in Aerospace and Aviation (AWAA), do chính cô sáng lập, ra thông cáo: “Chúng tôi vô cùng đau lòng trước sự ra đi đột ngột của người bạn thân yêu, người sáng lập, người hướng dẫn và người lãnh đạo của chúng tôi, Anh-Thu Nguyen, người đã mất trong một tai nạn thảm khốc khi đang thực hiện hành trình bay một mình vòng quanh thế giới”.

Thông cáo viết tiếp: “Anh-Thu là một phi công đầy cảm hứng, một giảng viên xuất sắc và một người đấu tranh không mệt mỏi cho các bé gái và phụ nữ trong lĩnh vực hàng không, kỹ thuật và vũ trụ. Cô sống đầy táo bạo, tò mò và nghị lực. Từ những khởi đầu khiêm tốn ở Việt Nam, cô đã trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho rất nhiều người”.

Gia đình và tổ chức AWAA khuyến khích những người muốn vinh danh cô có thể quyên góp cho tổ chức, nơi sẽ dùng số tiền này để tiếp nối di sản mà Anh-Thu để lại. “Chúng tôi sẽ dùng số tiền này để tiếp nối giấc mơ của cô - giúp những bé gái theo đuổi ước mơ và lập một quỹ học bổng mang tên Anh-Thu Nguyen”.

Tổ chức kết thúc bằng lời tiễn biệt: “Nguyện cô bay cao trên bầu trời xanh”.

Người vượt qua định kiến

Anh-Thu Nguyen sinh năm 1981 tại Phú Yên, Việt Nam và cùng gia đình sang định cư tại Mỹ năm 1993, khi cô mới 12 tuổi. Từ những ngày đầu không biết tiếng Anh, sống trong nghèo khó và nhiều lần phải ngủ nhờ sân bay để tiết kiệm chi phí học lái, cô đã vươn lên trở thành tiến sĩ ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ và là một trong những nữ phi công gốc Việt hiếm hoi tại Mỹ với hơn 4.000 giờ bay.

Cô tốt nghiệp Đại học Purdue với bằng cử nhân Toán và thạc sĩ Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ, sau đó tiếp tục lấy bằng tiến sĩ cùng ngành tại Viện Công nghệ Georgia (Georgia Tech), một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về kỹ thuật tại Mỹ. Tất cả những cột mốc ấy đều đạt được bằng học bổng, việc làm thêm và ý chí phi thường.

Anh-Thu Nguyen đang thực hiện chuyến bay vòng quanh thế giới lần thứ hai khi gặp tai nạn thương tâm. Ảnh: Anh-Thu Nguyen/Facebook.

Với mong muốn mở rộng cánh cửa cho các bé gái gốc Á trong lĩnh vực hàng không - nơi vốn do nam giới da trắng thống trị - Anh-Thu thành lập tổ chức phi lợi nhuận Asian Women in Aerospace and Aviation vào năm 2018.

Cô từng chia sẻ: “Là một phụ nữ gốc Á, tôi đã phải đối mặt với rất nhiều rào cản và thử thách để có được vị trí như hôm nay, đặc biệt là khi phải thích nghi với một nền văn hóa, ngôn ngữ và cuộc sống mới ở Mỹ. Tôi luôn muốn đóng góp và truyền cảm hứng cho thế hệ sau”.

Cô là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên và là một trong 10 phụ nữ hiếm hoi trên thế giới hoàn thành hành trình bay một mình vòng quanh thế giới bằng máy bay một động cơ. Hành trình đầu tiên vào năm 2024 kéo dài qua 4 châu lục, 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, mở đường cho hình mẫu người phụ nữ châu Á dám chạm tới ước mơ tưởng chừng xa vời nhất.

Từ một cô gái từng bị nhân viên an ninh nghi ngờ không thể là phi công, đến giảng viên bay được AOPA công nhận, Anh-Thu đã đào tạo hàng trăm học viên, lái máy bay thương mại Boeing 767 cho một hãng lớn.

Chuyến bay định mệnh cuối tháng 7 là hành trình vòng quanh thế giới lần thứ hai của cô - nỗ lực tiếp tục lan tỏa cảm hứng đến những người trẻ. Dù chuyến bay ấy không thể về đích, di sản của Anh-Thu Nguyen sẽ còn tiếp tục được viết tiếp qua mỗi ước mơ được cô chắp cánh.