Chuyển cơ quan CSĐT 5 vụ việc có dấu hiệu tiêu cực tại An Giang

Trong 6 tháng đầu năm 2025, cơ quan chức năng tỉnh An Giang chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang 5 vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Theo đó, sai phạm trong đầu tư, nghiệm thu, quản lý, sử dụng vốn liên quan đến lò đốt rác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang có nguy cơ gây thất thoát (tạm tính) hơn 4,8 tỷ đồng . Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang lập chứng từ giả mạo thanh toán gần 1,6 tỷ đồng ; ký hợp đồng thuê xe nhưng không đưa vào sử dụng, hợp đồng với cá nhân đủ điều kiện dạy lái xe nhưng không tham gia giảng dạy gây thất thoát, lãng phí hơn 3,8 tỷ đồng . Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang có nhiều sai phạm gây thất thoát, lãng phí. Qua thanh tra việc thực hiện pháp luật trong quản lý Nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh đối với Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 114/QĐ-TTr ngày 20/9/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh phát hiện 4 doanh nghiệp khai thác khoáng sản vượt quá phạm vi ranh giới được phép khai thác theo độ cao tương đương số tiền hơn 12,6 tỷ đồng . Qua kiểm tra rà soát hồ sơ pháp lý, trình tự, thủ tục và việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 5 doanh nghiệp khai thác khoáng sản số tiền hơn 86,8 tỷ đồng . Sai phạm tại Trường tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hội, ông Lê Thanh Liêm, Hiệu trưởng nhà trường, có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi hơn 115 triệu đồng. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, xử lý 9 vụ có dấu hiệu tham nhũng với 20 bị can được Cơ quan CSĐT khởi tố từ các năm trước.

