Chuyển đổi tài khoản giao thông - doanh nghiệp kêu khó, VETC nói gì?

Đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng thừa nhận việc áp dụng tài khoản giao thông cho nhóm khách hàng doanh nghiệp còn gặp một số vướng mắc.

Thu phí không dừng đã trở nên phổ biến tại Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, kể từ ngày 1/10 tới đây, tất cả phương tiện lưu thông qua các trạm thu phí không dừng (ETC) trên toàn quốc bắt buộc phải sử dụng tài khoản giao thông.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, VETC - một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng tại Việt Nam - cho biết tính đến hiện tại, chỉ có khoảng 50% người dùng VETC hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông.

Thống kê từ các đơn vị cung cấp dịch vụ cũng cho thấy còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Qua trao đổi, VETC thừa nhận việc áp dụng tài khoản giao thông cho nhóm khách hàng doanh nghiệp hiện nay còn gặp một số vướng mắc.

Cụ thể, hầu hết khách hàng doanh nghiệp đều muốn thanh toán vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Tuy nhiên theo tiêu chuẩn hiện tại, hệ thống ETC bắt buộc phải xử lý giao dịch trong thời gian dưới 200 mili giây để duy trì tốc độ lưu thông tại làn thu phí.

Việc kết nối trực tiếp với ngân hàng hiện chưa thể đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật này, đến nay cũng chưa có đơn vị trung gian thanh toán nào triển khai hình thức ví điện tử dành riêng cho doanh nghiệp.

Hệ thống ETC bắt buộc xử lý giao dịch trong thời gian dưới 200 mili giây để duy trì tốc độ lưu thông tại làn thu phí. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Giải pháp thanh toán qua thẻ tín dụng đã được tính đến. Tuy nhiên mức phí hiện tại của ngân hàng và tổ chức thẻ còn khá cao (khoảng 2%/giao dịch), dẫn tới chi phí phát sinh lớn cho các doanh nghiệp vận tải có tần suất giao dịch thường xuyên.

Một số doanh nghiệp chia sẻ ý tưởng mở tài khoản ví riêng cho từng lái xe và chuyển tiền vào đây để thanh toán phí đường bộ.

Cách làm này được cho là phát sinh nhiều hạn chế. Doanh nghiệp không thể quyết toán thuế từ tài khoản cá nhân, khó kiểm soát dòng tiền nằm trong ví của từng lái xe, đồng thời phải bố trí thêm đội ngũ kế toán để quản lý việc nạp tiền cho hàng loạt tài xế, làm tăng chi phí vận hành.

Trước tình hình đó, VETC cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Cục Đường bộ và Ngân hàng Nhà nước cũng như các tổ chức trung gian thanh toán để xây dựng các tiêu chuẩn chung, đồng thời tìm kiếm giải pháp khả thi cho doanh nghiệp.

VETC cũng đã kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước xem xét chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán và tổ chức thẻ giảm hoặc miễn phí dịch vụ giao dịch cho các giao dịch thu phí điện tử đường bộ, đồng thời tối ưu các giải pháp kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu xử lý nhanh, an toàn, chính xác cho mỗi lượt xe qua trạm.

VETC cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm việc thực hiện Nghị định 119 vừa tuân thủ đúng quy định pháp luật, vừa thuận tiện và hiệu quả trong thực tế vận hành.

Việc áp dụng tài khoản giao thông cho nhóm khách hàng doanh nghiệp vẫn còn gặp một số vướng mắc. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Khoản 6 Điều 36 Nghị định 119 quy định nhà cung cấp dịch vụ ETC phải hoàn thiện việc chuyển tài khoản thu phí của chủ phương tiện sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán của chủ phương tiện trước ngày 1/10/2025.

Còn trong Nghị định 168, khoản 4, Điều 6 có quy định mức phạt 2-3 triệu đồng khi người điều khiển ôtô không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng (xe không gắn thẻ đầu cuối) nhưng lại đi vào làn ETC. Lỗi này cũng khiến tài xế bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.