Chuyện éo le tại lễ hội đông nhất hành tinh

Sau khi tắm thanh tẩy dưới sông thiêng, nhiều tín đồ Hindu lên bờ phải tắm lại bằng nước sạch. Nguyên nhân do tình trạng xả thải, phóng uế bừa bãi gây ô nhiễm nguồn nước tại lễ hội Kumbh Mela.

Tín đồ Hindu chuẩn bị tham gia nghi thức tắm dưới dòng sông thiêng tại lễ hội Kumbh Mela. Ảnh: Sharafat Ali/Reuters.

Tuần trước, Sushovan Sircar (36 tuổi, sống tại Delhi) 2 lần ngâm mình xuống Triveni Sangam - nơi hợp lưu của sông Hằng, sông Yamuna và sông Saraswati tại Ấn Độ. Cũng như mọi tín đồ Hindu khác đến với lễ hội Kumbh Mela, anh tin rằng việc tắm tại dòng nước linh thiêng sẽ giúp mình thanh tẩy mọi tội lỗi.

Tuy nhiên, nhìn hàng hàng trăm nghìn người cùng lúc tắm dưới sông, Sircar bắt đầu nghĩ về tình trạng ô nhiễm.

"Tôi đắm mình dưới dòng sông để rửa trôi tội lỗi, nhưng sau đó lên bờ phải tắm tráng lần nữa để rửa trôi bụi bẩn. Dưới sông, tội lỗi của tôi được gột rửa, nhưng thân thể thì không", tín đồ này nói với CNN trong bài báo xuất bản ngày 25/2.

Với lượng người tham gia "đông chưa từng có" tại Kumbh Mela năm nay, nguồn nước và hệ sinh thái của thành phố Prayagraj - nơi tổ chức lễ hội - gặp tình trạng ô nhiễm đáng báo động. Trong đó, lượng rác thải thải ra môi trường ở mức "khổng lồ", bao gồm cả vật liệu không phân hủy sinh học.

Dẫu vậy, với hàng triệu tín đồ, đức tin quan trọng hơn mối nguy hại về môi trường và sức khỏe,

Aishwary Sharma, 31 tuổi, một chuyên gia tài chính ở Delhi, cho biết vẫn ngâm mình ở Triveni Sangam mặc dù biết rằng nước sông có thể bị ô nhiễm.

"Tôi biết sông Hằng và sông Yamuna không sạch sẽ gì, nhưng quanh chúng ta cũng tồn tại nhiều thứ có hại khác, không khí cũng bị ô nhiễm đó thôi", Aishwary nói.

Hơn 620 triệu người tham dự lễ hội Maha Kumbh Mela diễn ra trong 45 ngày (13/1-26/2). Ảnh: Shutterstock, Sharafat Ali/Reuters, The New York Times.

Sunny Parasher, 34 tuổi, đến từ Panchkula ở bang Haryana, cho biết: “Điều mọi người quan tâm là lòng sùng đạo và tôn giáo của họ, họ muốn được tắm mình trong nước thánh”.

Dĩ nhiên, không phải tất cả người tham gia đều dửng dưng trước dòng sông ô nhiễm. Kalpana Mishra, 55 tuổi, một bà nội trợ ở Prayagraj, cho biết sẽ không tắm thánh nữa sau khi đọc báo cáo về mức độ ô nhiễm nước từ cơ quan chức năng.

Trong khi đó, các chuyên gia y tế cảnh báo việc tiếp xúc với ô nhiễm phân trong nguồn nước có thể gây ra các bệnh lây truyền qua nước như thương hàn, tiêu chảy, dịch tả, viêm dạ dày ruột, E-coli, bệnh ngoài da và nôn mửa.

Trước khi lễ hội bắt đầu, tòa án môi trường hàng đầu của Ấn Độ đã chỉ đạo các Ban xử lý các vấn đề ô nhiễm của tiểu bang và liên bang phải tiến hành những biện pháp đảm bảo nước sông đủ sạch để uống và tắm.

Tòa án kêu gọi tăng cường giám sát và thu thập mẫu sông Hằng và sông Yamuna, đồng thời đảm bảo không xả nước thải hoặc chất thải rắn chưa qua xử lý.

Dòng người kéo đến dòng sông linh thiêng vào ngày Maghi Purnima (ngày trăng tròn của tháng Magha theo lịch Hindu) để gột rửa tội lỗi. Ảnh: Ritesh Shukla/Reuters.

Nhưng một báo cáo do Hội đồng Ô nhiễm liên bang đệ trình vào ngày 3/2 nêu rõ mức độ vi khuẩn coliform trong phân, một chỉ số quan trọng của nước thải chưa qua xử lý và chất thải từ phân trong nước, cao hơn nhiều so với giới hạn an toàn do hội đồng đặt ra là 2.500 đơn vị trên 100 ml.

Theo báo cáo, mức ô nhiễm nước tại nhiều khu vực sông Hằng và sông Yamuna quanh thành phố Prayagraj cao hơn 1.000 đơn vị so với mức an toàn.

Trả lời trên CNN, Ban tổ chức của Kumbh Mela cho biết họ đã mở một cuộc khảo sát toàn diện với tất cả 81 cống thoát nước đổ vào sông trước khi lễ hội diễn ra.

“Chúng tôi đảm bảo chất lượng nước được duy trì”, viên chức Kumbh Mela Vivek Chaturvedi cho biết.

Trong 45 ngày qua, hơn 620 triệu người, gần 1/3 trong số 1,4 tỷ dân Ấn Độ, đã tham dự lễ hội Maha Kumbh Mela (13/1 - 26/2) trên bờ sông ở thành phố Prayagraj.